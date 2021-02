Lagoa dos Dinossauros recebeu mais de 35 mil visitantes no mês de janeiro

Mais de 35 mil pessoas visitaram a Lagoa dos Dinossauros no mês de janeiro. A atração localizada no bairro do Stiep já se tornou um ponto de destaque da capital baiana, com uma média de 1.418 visitantes por dia de funcionamento.

“Sem dúvida que o sucesso do parque se dá por ser um equipamento bonito, seguro, bem cuidado e, especialmente, por lidar com um tema que as crianças adoram: os dinossauros”, disse a titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), Edna França.

Edna também ressaltou a necessidade de adaptar o parque aos protocolos sanitários contra a Covid-19, devido ao grande volume de pessoas. Uma das principais ações foi o serviço de agendamento on-line para acesso ao local às sextas e sábados – dias de maior movimentação. “Tem dado certo”, afirma.

O Parque Lagoa dos Dinossauros fica aberto de segunda a quinta-feira, das 6h às 17h, sem necessidade de agendamento. Na sexta-feira e no sábado, o horário é das 8h às 17h, mediante reserva de horário, que pode ser feita pelo site lagoadosdinossauros.salvador.ba.gov.br.