Lançamento do Festival Virada Salvador reunirá 600 convidados

Cleo será uma das presenças da festa

(Foto: Reprodução /Redes sociais)

A programação do Festival Virada Salvador, que será lançada nesta quarta-feira (6), a partir das 20h, em uma festa para 600 convidados, na Casa das Caldeiras, em São Paulo, contará com as presenças de Cleo, Débora Nascimento, Isabelli Fontana, Vivi Orth, Bárbara Evans e Gloria Groove, entre outros artistas e influencers que já confirmam presença.

O evento será animado pela Banda Eva e pelo cantor Saulo – que, em alguns momentos, estará acompanhado pelo filho João Lucas. A dupla cantará grandes sucessos da música baiana. Além disso, haverá participações especiais de Daniela Mercury, Márcio Victor, Parangolé, Duas Medidas e Danniel Vieira.

O Festival Virada Salvador irá acontecer entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Orla da Boca do Rio, com realização da Prefeitura de Salvador.

Mais sobre o evento

O lançamento do Festival Virada Salvador, que acontece nesta quarta-feira (6), a partir das 20h, na Casa das Caldeiras, na Barra Funda, em São Paulo, terá shows de Saulo (Fernandes) e Banda Eva, como antecipado pelo Alô Alô Bahia, e participações de Daniela Mercury, Márcio Victor, Parangolé, Duas Medidas e Danniel Vieira. A mestre de cerimônia será a cantora e atriz Larissa Luz.

"Eu vou fazer uma participação rápida no lançamento do Verão de Salvador e do Festival da Virada, que acontecerá mais uma vez na Arena Daniela Mercury. Esse é o 21º ano que eu faço o Por do Som no dia 1º de janeiro na capital baiana. Quando comecei não tinha festa de réveillon na cidade e, para retribuir toda a expectativa do público, comecei a fazer esse show de graça no dia primeiro. Não havia financiamento. Então, eu fazia o réveillon em outra cidade que pagasse cachê e usava parte do dinheiro para promover o show para minha gente no primeiro dia do ano. Fico feliz de ver como cresceu e como o Festival da Virada se tornou um evento gigantesco de arte e cultura, principalmente para os artistas baianos. Minha carreira sempre foi muito forte em São Paulo! Foi lá que estourei pro mundo. Acho que é muito inteligente convidar os paulistas para Salvador no verão. Quero ver todo mundo em todas as festas, inclusive no Camarote da Rainha dia 26 de janeiro. Com shows do Cortejo e do Bailinho também, teremos uma boa representação da nossa alegria e do nosso carnaval", nos disse Daniela Mercury.

O evento está sendo organizado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), em parceria com a Quem Acontece, e contará com shows exclusivos do cantor Saulo (Fernandes) e da Banda Eva, além de convidados especiais. Toda a direção musical ficará por conta do dramaturgo e diretor teatral baiano Elísio Lopes Júnior.

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva

(Foto: Reprodução / Redes sociais / @bsfotografias)