Lancha lotada faz travessia de Mar Grande a Salvador

Uma lancha lotada fez a travessia de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, para Salvador, capital da Bahia, na tarde de ontem (3). Testemunhas relataram ao CORREIO que houve demora de 30 minutos para o embarque, não havia álcool em gel e algumas pessoas não usavam as máscaras corretamente dentro da embarcação, como é possível ver nas fotos.

A funcionária pública Valdira Oliveira de Moraes, 52 anos, que mora na Ilha, precisava fazer a travessia na tarde de ontem para vir a Salvador para uma consulta médica, logo no início da manhã. “Infelizmente, eu estou aqui, porque preciso ir para médico amanhã 7h da manhã, em Salvador”, contou a funcionária. Indignada, ela reclamou da grande quantidade de pessoas no barco.

“A lancha está superlotada, primeiro porque eles prenderam a gente lá, com uma lancha que era para sair às 16h e saiu uma super lotada às 16h30. O povo sentado no chão, um em cima do outro. Tem muita gente em pé mesmo, sem falar que as pessoas estão sem máscara, porque têm que tomar um cervejinha, tomar uma água, e aí aproveitam a situação e está tudo sem máscara”, narrou Valdira.

O corretor de imóveis Rogério Bastos Sales, 38, também não escondeu a revolta. “A situação está caótica aqui na lancha. teve muita aglomeração na parte do guichê. Demorou bastante, quase uma hora, para abrirem o portão, antes não tinha lancha. É uma situação humilhante. Não sei até quando a gente vai passar por isso, a gente sofre bastante, a gente que mora aqui, e turista também”, reclamou o corretor. Ele ainda afirmou estar “decepcionado” com a administração da travessia.

Assim como Valdira e Sales, a confeiteira Fabiane Silva, 42, estava presente na embarcação. Ela diz que é comum a superlotação e faz a travessia frequentemente. “Está superlotado, um do lado do outro, sem distanciamento, está terrível. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu pego a lancha. A última vez que peguei, na semana passada, muitas pessoas em pé, não tinha álcool em gel. É muito constrangedor. Afastamento não tem mais. E a lancha sempre vai cheia, as pessoas em pé, e hoje está demais”, criticou a confeiteira.

Procurada, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), órgão que presta o serviço da travessia Salvador para Mar Grande, não respondeu à reportagem até o fechamento desta matéria.

*Sob orientação da subeditora Fernanda Varela

Pessoas em pé na lancha que faz travessia para Salvador, na tarde de ontem (3) (Arquivo CORREIO) Funcionária Valdira Moraes relatou que pessoas não usavam máscaras durante a travessia (Arquivo CORREIO)