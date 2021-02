Lanchonete temática Mundo Animal inaugura em Salvador, dia 18

A Mundo Animal, rede de lanchonetes temáticas, abre as portas de sua primeira unidade em Salvador, no dia 18 de fevereiro. A casa de 1000m² está localizada na Av. Octavio Mangabeira, 02, Bairro Pituacu e terá a capacidade total de 600 lugares. Sua lotação máxima, no entanto, respeitará sempre o decreto vigente.

As primeiras 30 pessoas que efetuarem reservas na casa durante os primeiros sete dias de funcionamento receberão um Cartão Vip que dá direito a quatro cortesias com validade de 2 meses. Poderá ser resgatada apenas uma cortesia por visita, não contando a data de recebimento do cartão, mas a partir das visitas subsequentes. Para efetuar a reserva, clique aqui: http://bit.ly/MAWhatsSalvador

Esta é a 37ª franquia da marca, que nasceu no Rio Grande do Sul e hoje já conta com unidades em oito Estados diferentes. Com investimento em torno de R$1,3 milhão, os sócios Ruan Almeida Silva, Ivo Oliveira de Jesus e Ednelson Oliveira de Assis Junior vão gerar 30 empregos diretos na unidade de Salvador. O empreendimento tem isenção nas taxas de serviço e entrada e ainda conta com área kids, estacionamento gratuito com capacidade de 50 veículos e climatização.

Foto: Rodrigo Moraes

O cardápio e a ambientação da unidade seguem os mesmos padrões já consolidados e queridos do público: uma experiência temática inspirada na selva, com pocket shows, cardápio personalizado com nomes de animais selvagens e a decoração rústica e acolhedora com estampas de animais e estruturas em madeira.

Os pratos do cardápio levam nomes de animais, como “Elefante”, “Rinoceronte”, “Leão”, “Girafa” e “Zebra”. Uma das mais desejadas especialidades da lanchonete é a torre de batatas, conhecida como Batatão, composta por batatas fritas acompanhadas por diferentes carnes, recheios e molhos variados.

A primeira lanchonete foi criada em 2011, em Capão da Canoa (RS) já com o propósito de oferecer ao público uma experiência diferenciada. No final de 2018 se tornou franqueadora associada à ABF (Associação Brasileira de Franchising). Só em 2019 a Mundo Animal inaugurou 17 unidades. Em 2020, o cronograma previsto de inaugurações de 24 lojas foi apenas postergado. Para 2021/2022, a rede já conta com 50 unidades contratadas, além de outras em processo de comercialização.

Foto: Rodrigo Moraes

Adaptações

Neste período de pandemia, a Mundo Animal reforçou seus cuidados de higiene e cumpre todas as medidas de segurança, com mensagem sonora educativa antes do pocket show, colaboradores com equipamentos de segurança, obrigatoriedade do uso de máscara na circulação dentro da lanchonete, distanciamento social e capacidade de operação reduzida de acordo com a região.

Sobre a Mundo Animal

A primeira lanchonete da rede surgiu em 2011, em Capão da Canoa (RS), criada pelo empresário Ari Andrade da Silva, atual sócio-diretor da franqueadora. Observando a satisfação dos licenciados e tendo feita a validação do negócio, a empresa se tornou franqueadora em outubro de 2018, passando a se chamar M&A Franchising, quando também mudou o seu quadro societário. Chegaram Marcos Gundel, atual sócio administrador da M&A Franchising, e Jian Lorenzetti, sócio e diretor de Implantação.

Os três sócios, em conjunto com a diretora de Marketing, Gisele Vam Beck, deram início a um projeto de reformulação de marca. Uma das prioridades no novo modelo de negócio foi garantir que a Mundo Animal se consolidasse como uma rede com o mesmo padrão de qualidade em todas as suas franquias, oferecendo o melhor tanto aos clientes quanto aos seus investidores. O objetivo da Mundo Animal é se tornar a maior rede no segmento de lanchonetes temáticas do Brasil até o final de 2021.

SERVIÇO

Mundo Animal Lanchonete Temática

Inauguração: 18 de fevereiro

Endereço: Avenida Octavio Mangabeira, 02, Bairro Pituacu

Horário de funcionamento: diariamente, entre 17h30 e 23h**

Telefone para reservas: (71) 99715-2121 - http://bit.ly/MAWhatsSalvador

*Capacidade restrita, horário de atendimento reduzido e espaço kids fechado estão em acordo com os decretos sanitários dos órgãos responsáveis.