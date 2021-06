Lapa-Itaigara: prefeito anuncia autorização para obras do trecho 2 do BRT 

O prefeito Bruno Reis anunciou, no final da tarde desta quarta-feira (2), que o governo federal já autorizou o início da implantação do segundo trecho da obra do BRT de Salvador, com investimento de R$ 215 milhões.

“Acabei de assinar junto com os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e João Roma (Cidadania), a autorização das obras do trecho 2 do BRT”, afirmou o gestor da capital, que momento antes havia se reunido com o presidente Jair Bolsonaro.

“Com um investimento de mais de R$ 215 milhões, esse trecho vai da Estação da Lapa ao Parque da Cidade [no Itaigara]. O BRT será muito mais do que sistema de transporte – é uma obra de mobilidade que vai beneficiar milhares de pessoas que circulam por nossa cidade”, concluiu ele, ao posar ao lado dos ministros.

O segundo trecho conclui a ligação Lapa-LIP. O primeiro trecho, ainda sem os veículos do BRT (da sigla em inglês para Bus Rapid Transit, que em tradução livre significa Trânsito Rápido de Ônibus), na Avenida ACM, já está sendo usada por outros veículos. Quando estiver operando, conforme prevê o projeto original, os usuários do sistema vão poder ir da Lapa à Ligação Iguatemi-Paralela em cerca de 15 minutos.

Reunião com o presidente

Ainda em Brasília, antes da assinatura, o prefeito Bruno Reis se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, e também anunciou mais investimentos para a capital, desta vez nas áreas social, de saúde e de educação, da ordem de US$ 125 milhões (cerca de R$ 634 milhões na cotação do dia).

"Hoje estou em Brasília buscando recursos para projetos importantes em nossa cidade. Acabei de realizar um ato com o Governo Federal para a aprovação do financiamento através do Banco Mundial de 125 milhões de dólares para ações na área social, saúde e educação", postou ele, junto com um vídeo ao lado do presidente e representantes do governo e parlamento.