Lara Kertész (Foto: Divulgação)

Lara Kertész está grávida do terceiro filho – dessa vez, uma menina. A produtora de eventos e apresentadora do programa Metrópole Turismo é casada com Chico Kertész. Procurada pelo Alô Alô Bahia, Lara confirmou a informação. O assunto, inclusive, foi um dos destaques, ontem à noite, durante a abertura de uma exposição em homenagem a Eliana Kertész, no Palacete das Artes, em Salvador.

Lara e Chico são pais de João e Pedro.