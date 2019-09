Larissa Luz e Letieres Leite concorrem ao Prêmio Bibi Ferreira pelo musical Elza

(Divulgação)

Atriz principal, Larissa Luz foi convidada para integrar a direção do musical

O espetáculo musical Elza, dirigido e estrelado pela cantora e atriz baiana Larissa Luz, foi indicado a nove categorias no Prêmio Bibi Ferreira de Teatro, um dos mais importantes do gênero no país. Dentre as indicações estão as de melhor musical, de melhor direção de musicais, e de melhor atriz de musicais para a artista multifacetada que ganhou fama na Bahia como vocalista da banda Araketu. Elza, que conta a história da cantora Elza Soares, interpretada por Larissa, já passou por Salvador em outubro do ano passado, com apresentações no Teatro Castro Alves. Além de Larissa Luz, outro baiano está indicado para um prêmio pelo mesmo musical. Trata-se do maestro Letieres Leite, criador da Orkestra Rumpilezz, que concorre como melhor arranjo original em musicais. A cerimônia de entrega do prêmio acontece no próximo dia 24, no Teatro Renault, em São Paulo.



Irma Vap

Quem também está concorrendo ao Prêmio Bibi Ferreira de Teatro na categoria de melhor ator é o baiano Luiz Miranda pelo espetáculo O Mistério de Irma Vap. Curioso é que seu colega de cena na montagem, o ator Mateus Solano, também concorre na mesma categoria. A peça passou pela Bahia no mês passado.

Luis Miranda concorre a prêmio de melhor ator com Mateus Solano

Pé quente

Foi em outubro de 2017 que o artista visual carioca Daniel Senise registrou os espaços do casarão seiscentista do Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, em Candeias, Bahia. Agora ele volta a Salvador para mostrar o resultado de sua incursão que resultou na exposição Museu do Recôncavo que ele apresenta a partir do próximo dia 17, na Paulo Darzé Galeria. Pelo visto, o artista é pé quente. No mês passado, o governo do estado anunciou um investimento de R$ 26 milhões para a recuperação do museu que estava em ruínas.

Daniel Senise trabalhando nas obras que vai expor em Paulo Darzé

Memória

A edição deste ano da Semana Ação, Cidadania e Memória, promovida pelo Instituto ACM, é marcada pelo projeto Patrimônio Bahia, voltado para a preservação do patrimônio material e imaterial do estado. Com o mote “Quem conhece, preserva”, o projeto segue até o final do ano estruturado em diferentes eixos como comunicação, educação, tecnologia, inovação e grandes eventos. O objetivo é difundir conhecimento, mostrando a importância da apropriação, valorização, preservação e fomento da herança histórica, artística e cultural baiana.



Prestígio

Os arquitetos baianos André Sá e Francisco Mota vão receber o Prêmio Expoentes da Arquitetura em Shoppings Centers, no próximo dia 8 de outubro, em São Paulo. A premiação será conferida pela VJ Editora e pela multinacional indiana Aperam, o maior grupo de aço inox do mundo.

André Sá e Chico Mota são autores de diversos projetos de shoppings

Cosme e Damião

A Villa Criativa do Bonfim, que fica na praça da Basílica do Senhor do Bonfim, recentemente requalificada, vai celebrar os santos gêmeos com um Caruru de Cosme e Damião, no dia 27 deste mês. Para homenagear os santos, a Vila Criativa do Bonfim organizou uma Mostra de quadros, relicários, imagens e esculturas que será inaugurada hoje (14) e se estenderá até o dia 20 de outubro na Casa dos Romeiros, na mesma praça. A mostra tem entrada gratuita e funcionará das 10 às 18h, já o buffet de caruru custará R$ 25, e será aberto ao meio-dia.

Os santos gêmeos Cosme e Damião são homenageados com caruru

Caruru completo

E por falar nos santos gêmeos, a próxima edição do bazar que a empresária Nanda Lebram realiza entre os dias 19 e 21 próximos, no Salvador Express Praia Hotel, na Praia de Amaralina, também contará com um caruru para os visitantes e turistas que estiverem no evento. O prato será oferecido no dia 21, das 12h às 15h, e custará R$35. O evento, que está na 15ª edição, vai reunir um time de expositores da moda, designer, arte e artesanato, acessórios, comidinhas, música etc.

Nanda Lebram comanda bazar no seu hotel de Amaralina

Raiz basca

O chef Gabriel Lobo comanda, na próxima quarta-feira(18), às 20h, no Sagaz Assador, no Rio Vermelho, um jantar especial com ingredientes trazidos por ele do País Basco. Segundo Lobo, a ideia é apresentar a culinária raiz da Espanha. “Trouxemos aspargos brancos e alcachofras de Tudela, pimentão Piquillo de Lodosa e os cogumelos do Monte Urbasa, o que tornará nosso jantar ainda mais exclusivo", conta. As reservas estão abertas e o custo por pessoa é de R$ 185 (sem bebidas) e R$ 240 (harmonizado).

O chef Gabriel Lobo é de origem basca

Feirinha de orgânicos

O Museu de Arte da Bahia - MAB, no Corredor da Vitória, vai receber, a partir do próximo dia 26, uma feira agroecológica com comercialização da produção das cooperativas de agricultura familiar associadas. A feira acontecerá todas as quintas-feiras, das 13h ás 18h, até setembro do próximo ano.