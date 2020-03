Larissa Luz é única brasileira em festival de cultura negra em Paris

Larissa Luz está se preparando para a sua primeira turnê na Europa. A cantora é presença confirmada no line up do Afropunk Paris, que está em sua décima quinta edição, e acontece nos dias 11 e 12 de julho, no La Seine musicale, um centro de música e artes na Île Seguin, uma ilha no rio Sena.

A artista é a única brasileira na programação do evento, um dos mais importantes festivais de cultura negra do mundo. Além disso, a cantora baiana também vai participar do Festival Pé na Terra, em Fuzeta, e na Casa da Música, em Porto, ambos em Portugal.

Larissa Luz (Foto: Caio Lírio)