Larissa Luz lança clipe de 'Não tenho medo de mim', com Fabrício Boliveira

A cantora baiana Larissa Luz lançou nesta quinta-feira (17) o clipe de "Não tenha medo de mim", sua nova música, que conta com participação do ator Fabrício Boliveira.

“Eu percebi que estou me permitindo falar mais sobre isso, sobre amor", conta. "Nos últimos tempos, tenho falado muito sobre política, questões sociais e agora estou me permitindo a acessar lugares mais sensíveis, que têm a ver com acolhimento, sentimento e afeto, o que também correspondem à militância", reflete a artista.

Assista:

A ideia é lançar a luz no amor afrocentrado. “Nesse novo momento, eu estou querendo explorar de uma maneira poética as sensibilidades e formas de afeto, uma mulher preta que está em busca de transformações”, acrescenta Larissa.

Na última semana, a baiana lançou "Dance com sua sombra", uma produção caseira, single também criado durante a quarentena. Veja:

Ficha Técnica

LARISSA LUZ | NÃO TENHA MEDO DE MIM

Roteiro, Composição e Produção Musical: Larissa Luz

Ator convidado: Fabrício Boliveira

Diretor Cinematográfico: Edvaldo Raw

Produção: Paula Neves

Mix e Master: Victor Vaughan

Guitarra: Ênio Nogueira

Figurino: Marie Silva

Assistente de Figurino: Silas Matos

Cabelo: Edemilson Andrade

Maquiagem: Hávata Serena

Assistente de Câmera: Fabíola Silva

Still: Caio Lirio

Direção de Movimento: Jack Elesbão

Edição: Igor Souto

Design: Duardo Costa e Tami Martins

Apoio: Casa Charriot e Mazurca Produções