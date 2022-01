Larissa Manoela estreia na Globo sonhando em fazer os jovens serem mais românticos

Não é errado dizer que Larissa Manoela dedicou toda sua vida à televisão. Ao todo, 16 dos seus 21 anos são atuando na telinha: a estreia foi aos 6, na série Mothern, do GNT. Agora, a atriz dá um passo que sempre almejou e será protagonista de uma novela da Globo, sua nova casa: Além da Ilusão, próxima trama das 18h, estreia dia 7 de fevereiro, com Larissa interpretando um papel duplo.

Ela dá vida às irmãs Elisa e Isadora Tapajós. Na primeira fase, será a jovem romântica e voluntariosa Elisa, que vive sendo mimada pelo pai, o influente juiz Matias (Antonio Calloni). Elisa vive o sonho de comemorar seu aniversário de 18 anos com um lindo baile em Poços de Caldas (MG) em meados dos anos de 1930. É nessa ocasião que a filha de Violeta (Malu Galli) conhece o mágico Davi (Rafael Vitti), por quem se apaixona perdidamente e com quem viverá as atribulações de um amor proibido, marcado por um trágico fim.

“Sempre tive uma vontade enorme de fazer novela de época e me sinto muito realizada por estar vivendo, inclusive, em duas épocas diferentes porque temos os anos 30 e depois passamos pros 40. Tem sido interessante demais. Estou muito contente de ver o envolvimento de tantas pessoas, tantos profissionais dedicados a nos ajudar, e um elenco totalmente imerso nesse processo, pra poder dar o melhor de si”, celebra Larissa.



Filha mais nova do casal Tapajós, Isadora é interpretada inicialmente por Sofia Budke. A personagem se tornará uma mulher independente, pouco romântica e decidida a alcançar seus objetivos. Na segunda fase, Larissa Manoela também dá vida à determinada Dorinha, encantada mesmo pelo universo da costura. A paixão proibida pelo mágico Davi é o que vai unir, em momentos diferentes, o destino das duas irmãs.

“A história é linda, as personagens são muito especiais. São meninas à frente do seu tempo, por mais que estejam nos anos 30 e 40. Elas têm muita personalidade, são fortes e sabem o que querem. A Isadora é mais aterrada, com os pés no chão, e a Elisa sonha mais, é mais livre, muito mais romântica e eu tenho certeza que o público vai gostar muito das duas. Eu já estou apaixonada por elas”, declarou a atriz.

Nessa estreia, Larissa diz que quer fazer a sua geração acreditar em amor à primeira vista, assim como as suas personagens viverão em relação a Davi. “A gente quer levar com os nossos personagens um pouco dessa entrega, do amor à primeira vista, que pouco se vê entre os jovens. É algo a se resgatar. Essa coisa que pulsa, que falta o ar, que causa borboletas no estômago”, brinca.

Carreira, sonhos e realizações



Larissa também tem uma série de participações, inclusive como protagonista, em séries, teatro e cinema. Logo depois da estreia no GNT, ela foi selecionada para estrelar a peça teatral A Noviça Rebelde, em 2006. Quatro anos mais tarde esteva na série Dalva e Herivelto: Uma Canção De Amor.

A atriz, ainda mirim, começou a ganhar mais reconhecimento e espaço a partir de 2012, quando, já no SBT, deu vida a Maria Joaquina em Carrossel. Foram 7 anos de SBT, onde também fez um papel duplo pela primeira vez, vivendo as gêmeas Manuela e Isabela no remake de Cúmplices de um Resgate (2015).



No final de 2018, a atriz assinou contrato de três anos com a Netflix. Em janeiro de 2020, Modo Avião, seu primeiro filme na plataforma, foi lançado e nele Larissa interpreta Ana, uma influencer viciada em celular. Um mês após a estreia, Modo Avião se tornou o filme em língua não-inglesa mais assistido da história do streaming. A chegada à Globo foi no mesmo ano, com expectativa de estrear uma nova temporada de Malhação - o que não aconteceu e ela foi remanejada para o protagonismo em Além da Ilusão.

“Estive um período bastante ansiosa, mas entendendo que tinha um propósito maior e que, em algum momento, o dia iria chegar. Estou vendo tudo isso se concretizando, aquela expectativa que tinha, agora, sendo real. Estou dando vida às personagens dentro de um set com uma equipe maravilhosa, uma produção e direção impecáveis e um elenco extraordinário”, resume Larissa.





Elisa (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti) na primeira fase de Além da Ilusão (Foto: João Cotta/TV Globo)

A história

A trama de Além da Ilusão começa em Poços de Caldas, Minas Gerais, com o fascínio de Isadora (Sofia Budke), ainda criança, pelas mágicas do jovem Davi (Rafael Vitti). De férias na cidade, a pequena Dora, filha do influente juiz Matias (Antonio Calloni) e de Violeta (Malu Galli), vive a expectativa da festa de aniversário de 18 anos de sua irmã, a sonhadora Elisa (Larissa Manoela).

Davi é órfão de pai e mãe e foi com o avô que aprendeu seus primeiros truques de mágica. Apesar da vida difícil que leva, o jovem chegou a concluir seus estudos antes de a família perder tudo, mas seu maior desejo é se tornar um ilusionista. Em sua passagem pela cidade, o jovem conhece Elisa no dia do baile de aniversário e eles se apaixonam.

Matias não aceita a situação entre os dois e arma para separar o mágico de sua filha, por quem nutre verdadeira devoção. Em uma trágica reviravolta, Elisa morre e Davi é condenado a 20 anos de prisão por um crime que não cometeu. Depois de 10 anos na cadeia, o mágico recorre aos seus truques para fugir e tentar provar a sua inocência.

Com a morte de Elisa, Matias fica completamente fora da razão, o que o impossibilita de trabalhar, e a família passa a viver em Campos dos Goytacazes, quando Violeta assume, ao lado da irmã Heloísa (Paloma Duarte), a administração da fazenda do pai, Afonso Camargo (Lima Duarte).

Enquanto Davi está na prisão, as irmãs Camargo decidem aceitar uma proposta de sociedade com Eugênio (Marcelo Novaes), permitindo a construção de uma fábrica de tecelagem no local.

Dez anos se passam, a Tecelagem Tropical está a todo vapor e o antigo engenho de cana-de-açúcar abriga também uma vila operária. Isadora agora é uma linda jovem, fisicamente muito semelhante à irmã. Apesar das lembranças, o trauma da trágica morte da irmã no passado a fez esquecer o rosto de Elisa e do próprio Davi.

Determinada e forte, Isadora se aperfeiçoou na costura com os ensinamentos da tia Heloísa, com quem tem uma relação muito carinhosa.

Dora é noiva de Joaquim (Danilo Mesquita), que conheceu ainda na infância, mas seu perfil independente e pouco romântico faz com que ela sonhe muito mais com a carreira de modista do que com o casamento. Já Joaquim, afilhado de Eugênio e filho da ambiciosa e manipuladora Úrsula (Bárbara Paz), quer se casar o quanto antes para herdar os bens da família.

Depois da fuga da prisão, o mágico consegue entrar clandestinamente em um trem para despistar a polícia. Um grave acidente interrompe a viagem e, mesmo machucado, Davi rouba os documentos e assume a identidade de um passageiro aparentemente morto, para evitar ser preso.

O que o mágico não fazia ideia era que, a partir de então, ele era o mais novo contratado da fábrica de tecelagem. Sem nem imaginar de que se trata dos negócios da família de seu antigo amor, Davi segue viagem e se depara com Dora, a imagem e semelhança de Elisa. O encanto é imediato e o mágico logo se apaixona pela jovem, apesar da frustração de saber que ela é noiva de Joaquim.

Ao descobrir que Joaquim só está interessado no dinheiro de Isadora, Davi vai fazer de tudo para proteger e mostrar a verdade à amada, adiando os planos de provar sua inocência.