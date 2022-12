Latam detalha viagem de influencers para Farofa da Gkay

Mais uma Farofa da Gkay chegando e, desta vez, a influenciadora e dona do evento, Gessica Kayane, resolveu inovar. Além de outros espaços no evento para ter relações sexuais, ela fretou um avião exclusivo para os convidados irem aos festejos, que será realizado em Fortaleza entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Os famosos embarcaram no voo especial saindo de Guarulho pelo Airbus A321, que tem a capacidade de 216 passageiros. A aeronave recebeu até uma adesivagem comemorativa para a viagem que deve marcar as redes sociais nos próximos dias. Além disso, tem vários aperitivos para que os convidados fiquem à vontade durante a viagem, como bolo para cantar parabéns a bordo, tem serviço de refeições temático, recepção com música do piloto e DJ Ricardo Saboia e tripulação escolhida especialmente para o voo com uniformes exclusivos para o evento.

(Foto: Divulgação / LATAM) (Foto: Divulgação / LATAM)

A Latam, companhia aérea exclusiva pela influenciadora, contou que essa é uma das formas de aproximar o público brasileiro para a inclusão do povo nordestino, que utiliza bastante os aviões do país.

"A Gkay entrou como cliente e saiu como parceira da LATAM. Isso aconteceu porque somos uma companhia que vive um momento especial de conexão com todos os brasileiros e a Gkay é uma mulher nordestina que traz à cena grupos sub-representados na nossa sociedade. É por esse motivo que fomos além nesse fretamento. Juntos, conseguimos falar com todos”, explica Amira Ayoub, head de Marketing da LATAM Brasil.