Lateral direito André renova contrato com o Bahia até 2027

Joia da base do Bahia, o lateral direito André renovou o contrato com o tricolor. O anúncio foi feito pelo próprio Esquadrão, nesta terça-feira (6). O vínculo que era válido até 2024 foi prorrogado até o final de 2027.

Aos 18 anos, André está no primeiro ano de profissional pelo Bahia. Ele acumula 21 jogos com a camisa tricolor, sendo 13 na Série B do Brasileirão. André era titular da equipe, mas perdeu a posição após a chegada de Marcinho.

Natural da Ilha de Itaparica, o lateral chegou ao Bahia após ser observado em uma peneira. Nas categorias de base, André conquistou três títulos do Campeonato Baiano. O jogador também possui convocações para a Seleção Brasileira de base.

André é o segundo lateral que acerta a renovação com o Esquadrão. Na semana passada, o clube prorrogou o vínculo de Matheus Bahia. O jogador permanecerá como atleta do tricolor até o fim de 2026.