Lateral do Vitória, Alemão define jogo contra o Mirassol: 'É uma final'

Para manter viva a esperança de classificação à próxima fase da Série C do Brasileiro, o Vitória precisa vencer o Mirassol. A competição é de pontos corridos, mas o jogo contra o líder ganhou ares de decisão. "Temos consciência desse jogo, é uma final", definiu Alemão.

A bola rola no domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo. Os donos da casa garantiram com antecedência a presença na etapa seguinte do torneio, já o Leão vai entrar em campo sob pressão. "O atleta que veste a camisa do Vitória tem que estar preparado para isso", avisou o lateral direito.

Se vencer o Mirassol, o Vitória pode entrar pela primeira vez no G8, grupo de times que vão brigar pelo acesso na segunda fase do torneio. Como não depende apenas das próprias forças para isso acontecer, o rubro-negro precisará contar também com tropeços dos três times que estão logo acima dele na tabela, Remo, Aparecidense e São José-RS, 8º, 9º e 10º colocados, respectivamente.

O Leão aparece na 11ª posição, com os mesmos 23 pontos da equipe gaúcha e dois a menos que os dois primeiros, donos de 25. De acordo com o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação do time de João Burse é de 10.8%.

Remo e Aparecidense se enfrentam nesta 18ª rodada e precisam empatar para o Vitória conseguir entrar no grupo seleto. Não basta isso. O São José-RS não pode vencer o ABC. Caso isso aconteça, o rubro-negro precisará superá-lo no saldo de gols. No momento, perde por 4 a 3.

Se o Vitória empatar com o Mirassol, precisará torcer por tropeços também de outros três times: Botafogo-PB, Volta Redonda e Botafogo-SP, 5º, 6º e 7º colocados, respectivamente.

A pior conjuntura é uma derrota diante do Mirassol. Nesse caso, se houver um vencedor no duelo entre Remo e Aparecidense, o Leão chegará à última rodada, quando enfrenta o lanterna Brasil de Pelotas, no Barradão, sem chance de se classificar.

"Temos que encarar como final mesmo, dar o melhor. Por mais que seja o líder, temos que confiar no nosso trabalho, na nossa camisa, no nosso escudo, que é muito grande, para buscar os três pontos, para nos manter vivos na competição e depois fechar em casa. É encarar como jogo de final mesmo", reafirmou Alemão.