Lateral Roberto se despede do Vitória: 'Aperto no coração'

Fora dos planos do Vitória para a temporada 2022, o lateral-esquerdo Roberto se despediu do clube, em uma mensagem nas redes sociais. O jogador tinha vínculo com o rubro-negro até o fim da Série B e, com o encerramento do campeonato, deixa a Toca do Leão.

"Com aperto no coração que hoje venho me despedir do Leão da Barra. Acertei, errei, sorri e chorei, mas, em todas elas, me entreguei ao máximo e não me escondi em nenhum momento... Só eu e minha família sabemos o quanto o Vitória faz parte da minha vida. Em poucos anos, vou te ver na Série A. Ficarei na torcida", escreveu Roberto, em postagem publicada nesta segunda-feira (7).

Roberto, de 31 anos, chegou ao clube no início da temporada 2021. Ao todo, ele participou de 49 jogos com a camisa rubro-negra, e marcou dois gols.