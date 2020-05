Latino desiste de leilão de cão na internet após chuva de críticas

Latino desistiu de fazer o leilão de um cachorro em suas redes sociais. O cantor tinha anunciado, na última terça-feira (5), que daria um cãozinho como prêmio para quem fizesse a melhor dança de sua música nova. A ideia, porém, pegou muito mal entre os seguidores, que fizeram uma chuva de críticas ao artista.

Após a polêmica gerada, Latino apagou a publicação e, nesta quarta (6), afirmou que destinará parte da arrecadação de sua última live para ONGs de animais abandonados.

"Muita gente me pedindo para que as doações feitas pudessem ser revertidas para as ONGs de animais. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Se isso for visto como uma forma de retratação eu acho bem justo", começou.

"Recebi muitos pedidos para eu reverter parte das doações da minha live de sexta para ONGs de animais. Achei uma boa ideia, ainda mais se isso reforçar uma retratação minha,já que todos temos o direito de errar e o dever de corrigir. O importante é seguir em frente, tentar ser melhor todos os dias e perceber que nem sempre nossas intenções, por melhores que sejam, serão bem sucedidas", continuou Latino, que agradeceu aos seguidores pela sugestão.

As críticas vieram de muitos seguidores, que reclamaram do fato do cantor querer dar um cão como brinde, como se fosse um objeto. Até a ambientalista e defensora dos direitos dos animais Luisa Mell comprou a briga contra o artista.

"Infelizmente, o Latino não entendeu a mensagem. Ele acha que se trata de haters [quem criticou]. Mas não tem nada a ver com haters, não, Latino. São pessoas conscientes de que estão tentando te ensinar que animais não são coisas", publicou Luisa.