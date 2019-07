Laura Neiva mostra barrigão de grávidez com Chay Suede no Instagram

Discreta com sua gravidez, Laura Neiva usou seu perfil no Instagram para exibir o barrigão de cinco meses. Essa foi a segunda vez que ela comentou sobre o assunto na rede social. A legenda? Uma brincalhona "Peguei uma gravidez".

Famosos dela e do marido, o também ator Chay Suede comentaram a imagem. "Ai que lindeza", postou Grazi Massafera. Regina Casé também não se aguentou e escreveu "Beijinhos pra você e pra Maria!".

Fãs e seguidores dela no Instagram também se manifestaram, com comentários como "meu deus eu tava doida pra ver essa barriguinha" e "laura que barrigão! tá linda demais".

A gravidez do casal foi revelada no primeiro semestre pelo colunista Leo Dias. O nome da bebê, uma menina, vai ser Maria.

Na semana passada, Laura postou uma imagem de ultrassom que exibia com perfeição a mãozinha de Maria. No início do mês, publicou uma foto no Desfile Haute Couture da grife francesa Chanel, que tinha na legenda a hashtag #BarrigaNemLaNemCa.