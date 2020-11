Lauro de Freitas: chuva derruba árvore em cima de casa, deixando três feridos

A queda de uma árvore no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (20). Por conta das fortes chuvas que atingem RMS, a árvore caiu e acabou destruindo parte da casa das vítimas. Na residência, encontravam-se uma mulher e duas crianças, respectivamente filha e netos de dona Marize, a proprietária do imóvel.

“Foi um susto danado. Minha outra filha está grávida e chegou a passar mal, vai pro hospital também, junto com meus dois netos e minha filha que já foram para lá machucados. Quase que amanhã eu estaria enterrando minha família. Já fui reclamar no condomínio, já fui reclamar na prefeitura também, sobre essa árvore, mas até agora não fizeram nada”, explicou dona Marize em entrevista à TV Bahia.

Todos os três feridos foram atendidos no local e conduzidos para o Hospital Menandro de Farias, também em Lauro de Freitas. Em contato com o CORREIO, a Defesa Civil do município informou que já se encontra no local do acidente, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos (Semarh) e com a Secretaria de Transporte e Ordem Pública (Settop). A árvore ainda não foi retirada do local, assim como ainda não houve a limpeza dos escombros até o momento.

Ainda de acordo com a Defesa Civil de Lauro de Freitas, esta foi a única ocorrência registrada na região em relação às chuvas até o momento. Na madrugada de hoje, uma outra árvore acabou caindo na avenida Joana Angélica, no centro de Salvador. O incidente não deixou feridos, e a árvore tombada foi retirada do local por volta das 06h30, possibilitando o retorno do trânsito livre na região.