Lauro de Freitas faz operação contra aglomerações e venda de bebidas alcoólicas 

A Prefeitura de Lauro de Freitas vai intensificar a fiscalização para cumprimento das medidas restritivas de circulação de pessoas e de veículos, além da interrupção do funcionamento de estabelecimentos comerciais e a proibição de venda de bebidas alcoólicas na cidade. O decreto municipal divulgado nesta sexta (11) prorroga essas restrições até o dia 21.



De acordo com a prefeitura, a Força Tarefa de Fiscalização, que envolve a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop), Guarda Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo (Sedur), Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e Polícia Militar, terá reforço de efetivo neste final de semana do Dia dos Namorados.



O superintendente da Settop, Smith Neto, diz que mais de 30 servidores estão envolvidos na ação que irá circular em comboio pelos bairros da cidade para averiguar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, dispersar aglomerações e festas clandestinas, com apoio da PM.



"A ação é intensificada por conta do Dia dos Namorados, que atrai uma maior movimentação de pessoas. A população pode contactar o Centro Integrado de Mobilidade Urbana - Cimu pelo telefone 156 ou pelo whatsapp 98153 4034 e realizar denúncias de aglomerações", falou.



Além dos bares e restaurantes, as estações de jogos eletrônicos, clínicas de estética, barbearia, salões de beleza e outros, devem ter seu funcionamento suspenso às 19h30. A venda de bebida alcoólica está proibida. A restrição de locomoção noturna proíbe a circulação tanto de pedestres quanto de trânsito de veículos em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 22h até as 05h. A exceção fica por conta de situações por motivos de saúde ou que fique comprovada a urgência. As praias da cidade seguem interditadas.