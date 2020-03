Lauro de Freitas fechará comércio, academias e campos de futebol nesta quinta (26)

Um decreto da prefeitura de Lauro de Freitas prevê o fechamento de bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes e food trucks a partir desta quinta-feira (26). A medida tem como objetivo reduzir possívis aglomeração e prevenir que haja contágio pelo novo coronavírus.

Apesar da suspensão, está permitido realizar entrega em domicílio e promover a retirada de alimentos e bebidas, prontos e embalados para consumo fora dos estabelecimentos.

Também está proibido pelo decreto o funcionamento de casas de show e espetáculos de qualquer natureza, boates, danceterias e salões de dança, casas de festa e eventos, clínicas de estética e salões de beleza, lojas de conveniência em postos de combustível, lojas e comércio em geral, e clínicas de saúde humana e veterinária, com exceção das que atuem em urgência e emergência, laboratórios de análises clínicas e com oferta de serviços de vacinação. Caso haja descumprimento da ação, poderá haver cassação da licença.

O decreto também prevê a proibição de qualquer ação que resulte em emissão sonora, independentemente do nível em decibéis, por meio de qualquer equipamento, em vias públicas ou estabelecimentos particulares. A exceção fica por conta de casos de atividades de utilidade pública.

Também está decretado o fechamento de campos de futebol e quadras esportivas públicas e privadas, a proibição da realização de atividades esportivas de caráter coletivo, em espaços públicos e privados, e o funcionamento de academias, salão de jogos e locais de reuniões situados em áreas comuns de prédios e condomínios.

As obras da construção civil que estão em andamento também deverão limitar o número de funcionários para no máximo 50, e devem prover higienização, além de obedecer à recomendação do distanciamento mínimo, conforme previsto nas recomendações de autoridades da área de saúde.

Merenda escolar

Como as escolas estão fechadas, os estudantes da rede pública municipal de ensino começarão a receber, a partir deste sábado (28), a merenda escolar. Os alimentos serão entregues aos responsáveis.