Lauro de Freitas prorroga toque de recolher até 14 de junho

O toque de recolher em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foi prorrogado. As medidas, senundo anunciou a prefeitura do município, agora valem até o dia 14 de junho, com possibilidade de nova renovação.

Para reduzir as taxas de contágio do novo coronavírus, está proibida a circulação de pessoas e automóveis na cidade no horário das 20h às 5h. Além disso, nesse período só podem funcionar farmácias e unidades de saúde, além de serviços de delivery - estes apenas até 23h59. Os demais estabelecimentos considerados essenciais, como mercados e algumas lojas, podem abrir das 6h às 19h, de segunda à sábado, e até às 17h no domingo.

A prefeitura anunciou neste sábado (7) que haverá a criação de um grupo de trabalho que contará com a presença de representantes dos comerciantes e da administração municipal. Juntos, eles avaliarão, a partir da próxima semana, alguns protocolos para que seja viável um retorno gradual das atividades comerciais.

Ainda segundo a gestão municipal, para minimizar os efeitos negativos da crise econômica causada pela pandemia, o município prorrogará os prazos para pagamento de impostos como TFF e IPTU.