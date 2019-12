Lauro de Freitas: termina na sexta-feira matrícula de novos alunos da educação infantil

Termina nessa sexta-feira (06) o período de matrícula para o ano de 2020 dos novos alunos da educação infantil, na rede municipal de ensino de Lauro de Freitas, cidade da região metropolitana de Salvador. O processo de matrícula teve início na segunda-feira (2).

Também termina na sexta-feira o período de confirmação da matrícula para alunos da rede que cursam o ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que começou em 25 de novembro.

Para fazer a matrícula os pais e responsáveis devem levar os seguintes documentos para a escola onde a criança irá estudar:



Certidão de nascimento

Duas fotos 3X4

Cartão de vacinação atualizado

Cartão do SUS

Cartão do Bolsa Família (para quem é beneficiário)

Número de NIS do educando

Laudo médico (em caso de deficiência)

A educação infantil corresponde à primeira etapa da Educação Básica, voltada para alunos de seis meses de idade a cinco anos e 11 meses. Conforme definição do Conselho Municipal de Educação, crianças de seis meses a três anos e 11 meses de idade são atendidas em creches, já as de quatro a cinco anos e 11 meses fazem parte da pré-escola.

Somente educandos maiores de 18 anos podem confirmar sua própria matrícula e/ou solicitar transferências, ficando os pais e responsáveis com a obrigação de assegurar a vaga dos educandos menores de 18 anos.

Já os educandos do ensino fundamental e EJA que desejam se transferir de uma escola para outra, devem fazê-lo no período de 16 a 20 de dezembro. Caso a matrícula do educando da rede não seja confirmada, ele perderá o direito à vaga. A unidade escolar fica dispensada da manutenção da reserva da vaga a partir do dia 23 de dezembro.

A matrícula para novos alunos do ensino fundamental e da EJA irá ocorrer a partir de sexta-feira (6) até 10 de janeiro de 2020.