O procurador do Rio de Janeiro Renan Saad foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), pela força-tarefa da Lava Jato. Ele é suspeito de receber propina no caso das obras do metrô do Rio.

Saad é acusado receber R$ 1,265 milhão em pagamentos da Odebrecht relacionados à mudança do traçado do metrô. O governo do Rio recebeu R$ 59,2 milhões em propinas relativas à expansão do metrô.

A Linha 4 do metrô liga a Zona Sul à Barra, na Zona Oeste, e foi entregue para os Jogos Olímpicos de 2016.