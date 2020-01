Lavagem do Bonfim altera funcionamento de estabelecimentos; veja

A realização da Lavagem do Senhor do Bonfim, nesta quinta-feira (16), provocará alterações no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos. Além disso, outros fecham as portas. O percurso da festa tem 8km e vai da Conceição da Praia e a Colina Sagrada.

Shoppings

Apenas shoppings que ficam no percurso terão alteração nos seus horário de funcionamento. É o caso do Shopping Piedade, que funcionará em horário especial das 9h às 18h, e do Center Lapa, que terá lojas e quiosques abertos das 9h às 18h, e o cinema até às 16h. Os demais estabelecimentos seguem funcionamento normal.

Ferry-boat

O funcionamento Sistema Ferry-Boat durante o dia da Lavagem do Bonfim, nesta quinta (16), acontecerá das 5h às 23h30, com saídas de hora em hora e viagens extras, em caso de um aumento expressivo de demanda. Para facilitar o acesso dos veículos ao terminal São Joaquim, a Transalvador comandará o trânsito no local. Os motoristas terão uma via exclusiva desde as 6h, a partir do túnel Américo Simas, abrindo um desvio na rua Estado de Israel, na Avenida Oscar Pontes.

TRE

O posto localizado no SAC Comércio, conforme comunicado feito pela Secretaria de Administração do Estado (SAEB), não abrirá. É o único que não estará em funcionamento. Os 19 cartórios eleitorais da capital e a Central de Atendimento ao Público (CAP), localizados no CAB, funcionarão normalmente, das 8h às 18h, durante esta quinta-feira (16). Os demais postos da Justiça Eleitoral em funcionamento na capital também manterão atendimento normal.

SAC Comércio

O posto não funcionará já que a unidade está localizadas dentro do trajeto do cortejo. As atividades retornam à normalidade na sexta-feira (12). O posto SAC Comércio funciona de segunda a sexta-feira de 7h às 15h30, através da distribuição diária de senhas.

Supermercado

A loja do Mercantil Rodrigues, na Calçada estará fechada. Os demais supermercados da região não divulgaram se terão horário especial.