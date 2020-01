Lavagem do Bonfim terá 49 grupos musicais, blocos e agremiações

Quem vai aproveitar a quinta-feira (16) para curtir a Lavagem do Bonfim, pode se preparar, porque a festa contará com muita música. Ao todo, serão 49 apresentações, entre grupos musicais, blocos e agremiações que desfilarão na tradicional festa de rua da cidade.

Os responsáveis por levar a trilha sonora da caminhada profana começam a se apresentar após o cortejo das baianas, nas imediações da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Se apresentarão apenas queles devidamente inscritos e cadastrados na Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Sempre uma das primeiras a animar o público, a Banda Marana fará sua sexta participaçao na festa, que este ano terá o tema "Senhor do Bonfim, 275 anos de devoção, veneração e proteção". O grupo, que tem cinco integrantes, montou até um repertório especial que inclui clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), uma versão instrumental do Hino no Senhor do Bonfim e canções autorais, com destaque para a música "Doce Dulce", de autoria do compositor e cantor da banda, Chico Gomes.

“Para nós, é um ano especial. Além de saudar o Senhor do Bonfim, vamos homenagear a Santa Dulce que tem nos aberto muitas portas”, diz Gomes.

Na lista de canções estão músicas de nomes como Alceu Valença, A Cor do Som, Djavan, Moraes Moreira e Olodum. “Nós adoramos fazer essa festa que tem algo tão forte que mistura o religioso e o profano. Já estamos a todo vapor, ansiosos para quinta-feira”, disse o cantor.

Entre os grupos que desfilam está também o Keepwalking Bonfim, que completa uma década de apresentações no evento. Formado por 150 amigos e parentes, eles seguem por todo percurso animados pelo som da banda de fanfarra, Charanga da Dadá.

Normas

Os participantes do desfile só terão acesso aos locais de concentração e de partida do cortejo, entre a Avenida Contorno até a Praça Tupinambás, mediante a autorização da Saltur. Como consta no edital, será permitida apenas a participação de veículo tipo Kombi com aparelhagem de som. O nível máximo permitido de emissão sonora admitido no percurso é de 100 decibéis e a medição será feita a uma distância de cinco metros de onde se encontra a fonte emissora do som.

A Pasta alerta ainda que será permitido no máximo dois veículos por participantes, sendo proibida a participação de trios e mini trios e carros com som tipo “paredão”. Também não será permitido utilizar cordas e carroças com tração animal.

A armação dos participantes será realizada por ordem de chegada e os inscritos deverão iniciar o desfile até as 15h. Após esse horário, entrará a equipe de limpeza e, em seguida, as barreiras serão liberadas.