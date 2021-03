Lazzo Matumbi completa 40 anos de carreira e ganha documentário contando sua história

(Foto:Ismael Silva/Divulgação)

Lazzo Matumbi vai gravar EP com canções inéditas

A maior voz da Bahia e uma das maiores do Brasil, o cantor Lazzo Matumbi está completando 40 anos de carreira. E as comemorações começam com um documentário dirigido por Urânia Muzanzu. A primeira versão será um curta-metragem que ficará pronto no início do próximo mês de abril. O foco desse filme será a relação de Lazzo com o Reggae, e as gravações que aconteceram no final de janeiro passado, no Teatro Castro Alves, na casa do artista e no espaço Echocultura, em Águas Claras, serão aproveitadas para um longa-metragem sobre o artista.

(Foto:Ismael Silva/Divulgação)

Lazzo Matumbi gravou cenas no Teatro Castro Alves

Concerto para dois

Na gravação do TCA, além de falar sobre a sua carreira na música, Lazzo dividiu o palco com Felipe Guedes, que o acompanhou tocando baixo e guitarra. Além do primeiro filme (curta), já produzido, e do longa metragem em fase de captação de recursos, Lazzo ainda vai lançar um EP com músicas inéditas. Tudo muito merecido!

Casa do imortais

Ordep Serra é o novo presidente da Academia de Letras da Bahia. A cerimônia de posse, que será comandada pelo atual presidente Nelson Cerqueira, acontecerá no dia 11 de março, a partir das 19 horas, no canal da academia no YouTube, https://www.youtube.com/channel/UC89NyFbowIZpNGUDisg8ZOw. Serra assumirá o cargo para o biênio 2021-2023.

(Divulgação)

O duo queer Les Étoiles lançou álbum com obra de Gilberto Gil em 1980

As Estrelas de Paris

O professor, diretor teatral e dramaturgo Djalma Thürler está se dedicando a pesquisa da história da dupla musical Les Étoiles, um dos maiores sucessos da cena Queer da capital francesa entre os anos 1980 e 1990. O resultado deste trabalho vai render um livro escrito em parceria com Jorge Caê Rodrigues. A ideia dos autores é apresentar a dupla brasileira, composta por Rolando Faria e Luiz Antonio, aos compatriotas já que esta é pouco conhecida no Brasil. "Nosso trabalho é um resgate da memória e da estética LGBT”, diz Thürler, que já entrevistou mais de 15 nomes ligados à dupla.



(Divulgação)

Marcelo Bortoloti e Cris Fuscaldo são os autores da obra sobre Belchior

Belchior vive

O livro Viver é melhor que sonhar – Os últimos caminhos de Belchior (Sonora Editora), dos jornalistas e escritores Chris Fuscaldo (RJ) e Marcelo Bortoloti (MG) abre a sequência de lançamentos do SSA Adapta.LAB - Festival de Escrita Criativa, no próximo dia 16, às 15h, com direito a um bate-papo com os autores. Claro que tudo acontecerá de forma virtual.

(Reprodução/Instagram)

Jornalista João Mauro Uchoa lança coluna virtual

Olho vivo

O sempre antenado jornalista baiano João Mauro Uchôa acaba de lançar uma coluna em formato de blog no mundo virtual. Olho Público (www.olhopublico.com), é atualizado diariamente, com notícias inéditas e exclusivas sobre negócios, pessoas e fatos relacionados à Bahia. Segundo Uchôa, todo conteúdo produzido por ele e publicado no espaço, é livre para ser reproduzido por outros veículos. Claro, que sempre respeitando aquela regrinha básica de citar a fonte de informação.

(Foto:Patricia Almeida/Divulgação)

Marcia Andrade volta ao teatro em projeto online

Voz que apaixona

A atriz Márcia Andrade aderiu ao formato virtual de fazer teatro e volta à cena no próximo dia 13 de março interpretando uma mulher em crise de ansiedade que se apaixona pela voz do mestre de meditação (do ator Diogo Lopes Filho) que a conforta num momento em que se recusa a conviver coletivamente. Respira, Segura e Solta!, que tem texto e direção de Beto Mettig e assistência de direção de Ana Paula Bouzas, terá oito sessões abertas no YouTube, aos sábados e domingos, às 18h. Mais informações acesse www.respiraseguraesolta.com.br.

Novas Letras

Como forma de incentivar a leitura e democratizar o mercado editorial baiano, a Mostra Literária de Salvador realiza uma Chamada Pública, com inscrições abertas de 15 de março a 04 de abril de 2021, para novos autores baianos apresentarem suas obras na terceira edição do evento, que ocorrerá de 23 a 25 de abril próximos em formato 100% online. Na convocatória, serão selecionados 10 exemplares, com publicações produzidas entre junho de 2020 e março de 2021. Informações no site www.mostraliterariassa.com.br.

(Divulgação)

Festival de dança vai acontecer virtualmente

Dança na rede

O Conexões Festival de Dança, que acontece entre os dias 15 e 19 de março, em ambiente virtual, vai reunir oficinas de práticas corporais, apresentações de dança e residência artística. O festival de dança, que tem direção de Ana Talita Lima e curadoria de Guego Anunciação, ambos oriundos e residentes do Subúrbio Ferroviário de Salvador, terá toda a programação transmitida pelo canal do Youtube: encurtador.com.br/afDEY