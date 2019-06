Leandro Vilela assina com time de Portugal e 'alivia' o Vitória

Um xará português ajudou o Vitória a repassar um dos jogadores afastados e que ocupavam a folha salarial rubro-negra. Na segunda-feira (24), o Vitória de Setúbal anunciou a contratação do volante Leandro Vilela.

Vilela chegou ao Leão em janeiro, por empréstimo do Paraná que iria até novembro. No entanto, estava fora dos planos e afastado do elenco principal desde o início de maio. Ele disputou dez partidas pelo Vitória, a última no dia 23 de março, contra o ABC, ainda sob comando de Cláudio Tencati.

O volante tem 23 anos e assinou contrato com o clube português até junho de 2022. Além de Paraná e Vitória, jogou também no J. Malucelli.

Agora, o rubro-negro tem oito jogadores afastados: Caíque, Thales, Edcarlos, Bruno Bispo, Benítez, Wesley Dias, Erick e Maurício Cordeiro. O número será reduzido para seis na próxima semana, já que os contratos de Benítez e Erick terminam no dia 30.