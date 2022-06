Leão Lobo diz que Leo Dias expôs gravidez de Klara nos bastidores de evento

Na manhã desta terça-feira (28), durante o programa Revista da Cidade, da TV Gazeta, Leão Lobo revelou que Leo Dias contou o drama de Klara Castanho nos bastidores de um evento.

Segundo Leão, Leo Dias espalhou as informações para todo o corpo de jurados da premiação do 'Troféu Imprensa' soube do caso nos bastidores.

"Nós ficamos sabendo, nós, profissionais da imprensa especializada nessa coisa da fofoca, todos juntos no camarim do Troféu Imprensa pelo Leo Dias, que nos pediu sigilo absoluto", conta Leão Lobo.

O apresentador ressalta que Leo Dias pediu para que isso não fosse revelado. "Nos pediu sigilo absoluto. Nem precisaria, é uma história tão triste e pessoal que ninguém tinha o direito de invadir. Eu tinha até esquecido. Isso não é pra contar. Abstraí dentro da minha cabeça", completou.

Leão afirma que se surpreendeu ao ver a notícia circulando. "De repente, no dia 24, de forma cruel e sem nenhum tipo de preocupação e respeito com o outro sobre o vazamento do drama de Klara Castanho, desnecessário e leviano, isso não passa nem perto de jornalismo", pontuou o apresentador.