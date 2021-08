Leão nas traves, Lucas Arcanjo comemora: 'Agradecer pelo ponto'

Samuel foi o herói do Vitória no empate em 2x2 com o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (11). O centrovante encerrou o jejum e, após dois meses, reencontrou o caminho das redes. E não apenas uma vez, mas duas. Os gols marcados por ele ditaram o placar no estádio Independência, em Belo Horizonte. Porém, o bom desempenho de um outro prata da casa também fez a diferença para o rubro-negro.

Já nos acréscimos, o goleiro Lucas Arcanjo fez bela defesa após cabeçada de Ramon e garantiu o empate diante da equipe mineira. Após o jogo, o camisa 1 comemorou o ponto conquistado longe de Salvador.

“Agradecer a Deus pelo ponto fora de casa. Enaltecer o trabalho do professor. Parabéns ao grupo, a gente entrou desligado no segundo tempo, mas conseguiu colocar a bola no chão e fazer o gol de empate”, afirmou Lucas Arcanjo.

A partida contra o Cruzeiro foi a 23ª do goleiro na temporada, a nona na Série B do Brasileiro. Ele assumiu o posto após Ronaldo se lesionar e vem se destacando embaixo das traves rubro-negras, mas ainda não conseguiu comemorar um triunfo como visitante. Nem ele e nem nenhum outro jogador do elenco. Até aqui, o Vitória lamentou quatro derrotas e quatro empates em território adversário.

Na próxima rodada, o Leão jogará dentro de seus domínios. No domingo (15), às 16h, o time recebe o CRB, no Barradão, em jogo válido pela 18ª rodada. Na 17ª colocação, agora com 14 pontos, o rubro-negro amarga a zona de rebaixamento.