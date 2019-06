Leão terá de ganhar dois a cada três jogos se ainda quiser subir

O Vitória vai passar um mês na lanterna da Série B. Após a derrota por 3x0 para o Oeste, nesta terça-feira (11), o Leão segue na última posição, com quatro pontos.

O próximo duelo é só após a Copa América, contra o Cuiabá, no Barradão. A data do jogo ainda será definida, mas será entre 12 e 13 de julho. Serão 30 dias de intervalo, mas o elenco deve receber folga de uma semana.

A partir disso serão 30 jogos até o final da Série B - portanto, 90 pontos em disputa. Para o rubro-negro conseguir o acesso, terá que somar 60 destes pontos - ou seja, 67%, aproximadamente, de aproveitamento.

Esse é o aproveitamento atual do Botafogo-SP, segundo colocado, e do Londrina, ambos com 16 pontos em 24 disputados.

Isso se a linha de corte de 64 pontos, que geralmente é levado em consideração nos cálculos de acesso na Série B, for de fato seguida. Em 2017 o Paraná subiu como quarto colocado com essa pontuação. No ano passado o Goiás foi o último a subir com 60. Em 2015, o América-MG subiu com 65.

Na saída do gramado, o atacante Neto Baiano, jogador mais experiente do elenco rubro-negro, lamentou a derrota para o Oeste o momento vivido pelo Leão: "O jeito é trabalhar e ficar calado. E precisa trabalhar muito, porque uma situação como a nossa não pode".

"O Vitória é time grande, tem que brigar sempre na parte de cima da tabela. Nós, jogadores, temos que colocar isso na cabeça. Tem que mudar essa situação porque o clube não merece passar por isso. Tomando de 3x0? Com todo respeito ao Oeste, mas a gente não pode perder esse tipo de jogo", desabafou o veterano de 36 anos.