Legião de baianos se apresenta no Fortal a partir do dia 25

Tudo pronto para a 28ª edição do Fortal, que acontece de 25 a 28 deste mês, na cidade da festa, na capital cearense. O evento traz novidades em todos os setores, com artistas nacionais animando o Corredor da Folia, o Camarote Mucuripe e o Palco Avenida.

Na quinta, no Corredor da Folia, tem Bell Marques, Rafa e Pipo, Saulo Fernandes e Harmonia do Samba. Na sexta, Alinne Rosa, Gustavo Mioto, a banda Saia Rodada e Bell Marques. No sábado, se apresentam Leo Santana, Bell Marques e Ivete Sangalo. No domingo, Bell, Ivete e Wesley Safadão. No Camarote Mucuripe vão passar nomes como Gusttavo Lima, Durval Lelys, Xand Avião, Simone e Simaria e Eva. No Palco Avenida: Jammil, É o Tchan e Denny Denan.

TUM-TUM-TUM*

Nova promessa do forró da Bahia, o cantor e forrozeiro Vitinho está no casting da produtora Penta Entretenimento, em parceria com a produtora HDMI. O artista nasceu na cidade de Feira de Santana, tem 25 anos e vem fazendo muito sucesso nas suas apresentações na capital e no interior da Bahia. Começou no meio musical aos 15 anos e já adquiriu experiências, passando por bandas como Colher de Pau, Seu Fulano e Love Sertanejo. Somente no mês de junho, Vitinho realizou 25 apresentações. Há 12 anos no mercado, a LG acaba de anunciar uma ampliação no seu casting de artistas. A partir de agora, a produtora será responsável pelo gerenciamento nacional da carreira da banda Asas Livres e a representante do cantor Zezo na Bahia. A LG produções já administra a carreira do cantor Kevi Jonny – grande promessa da música romântica atual da Bahia. A empresa também é detentora da Arena Caruaru, importante casa de shows no estado de Pernambuco. A chegada dos novos artistas vem para somar e firmar a LG como uma das produtoras que mais crescem no atual mercado de show business do Brasil.

Vale também no Carnatal

Alinne Rosa levará seu bloco O Vale para o Carnatal pela primeira vez, desfilando na quinta-feira de micareta, que acontecerá de 12 a 15 de dezembro, em Natal (RN). Essa será a primeira apresentação de Alinne em carreira solo no Carnatal. “Estamos em um ano incrível e realmente só posso comemorar. Completei cinco anos em carreira solo e muita coisa legal está acontecendo. Essa paquera com o Carnatal é antiga, viu? Mas aconteceu no momento certo. O Bloco O Vale vai chegar para ativar tudo e ficar na história da micareta. Tem tudo pra virar casamento”, brinca Alinne.

Garota no Parque

Wesley Safadão, Simone e Simaria, Dilsinho e Parangolé prometem levantar o poeirão nesse sábado (20), a partir das 20h, no Parque de Exposições. O Garota Vip contará com três supersetores: pista, frontstage e área vip open bar. Todos com bares, praça de alimentação e banheiros exclusivos. O evento contará com um elevado na pista para que os portadores de necessidades especiais possam curtir a festa com conforto e segurança. Os estacionamentos da Avenida Luís Viana Filho e da Dorival Caymmi estarão funcionando normalmente e as portarias acessam todos os setores.

Ensaios de volta

Você que já estava com saudade do Afro do Pelô pode anotar. Dia 11 de agosto, às 14h, o Olodum retoma seus disputados ensaios no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Justamente no mês do levante negro conhecido como Revolta dos Búzios.