Lei que regulamenta prática de e-Sports em Salvador é sancionada

Foi sancionada em Salvador uma lei que regulamenta a prática esportiva eletrônica na capital baiana. A partir de agora o município terá regras definidas para promover a atividade e impulsionar o desenvolvimento do setor através da realização de competições profissionais e formação de atletas.

“É um importante passo para o desenvolvimento do e-sports em nossa cidade. O regramento tornará a prática mais acessível e trará mais profissionalismo à prática esportiva eletrônica. Nossa expectativa é que nossa cidade também seja conhecida como a capital nacional do e-sports”, destacou Joceval Rodrigues, autor da lei.

A solenidade contou com a presença do prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos; o secretário de Inovação e Tecnologia (Semit), Samuel Araújo; e o presidente e vice da Federação do Estado da Bahia de Esportes Eletrônicos (Febaee), Gabriel Miranda e Guilherme Celestino, respectivamente, além de outros membros da entidade.