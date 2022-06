Leifert chama Felipe Neto de 'gente inferior', e youtuber rebate

O ex-apresentador da TV Globo Tiago Leifert atacou o youtuber Felipe Neto e o chamou de "inferior". A declaração aconteceu durante uma live, nessa segunda-feira (6).

"Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. Vamos honrar vocês [espectadores da live] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", falou Tiago Leifert.

A declaração repercutiu e chegou até Felipe Neto, que usou as redes para responder. "Ser chamado de 'gente inferior' por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio", rebateu. Ele também relembrou a polêmica que envolveu Ícaro Silva e o ex-apresentador da TV Globo.

Agora vocês entendem o 'pagamos o seu salário!' que ele falou para o Ícaro Silva, né? O cara se vê em uma casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy", afirmou.