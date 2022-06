Leilão beneficente arrecada fundos para as Obras Sociais Irmã Dulce

Dez esculturas em formato de coração, construídas com material reciclado encontrado nas praias de Salvador, assinadas pelo artista plástico André Fernandes, serão leiloadas na próxima terça-feira (21) e todo o valor arrecadado será totalmente revertido para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Intitulado “Leilão com Amor Salvador”, o evento beneficente é uma parceria entre o Shopping da Bahia e a instituição da Santa Dulce dos Pobres. Com lance inicial de R$ 1.000,00, o leilão funcionará em formato virtual: os benfeitores poderão arrematar as peças remotamente em ambiente digital através do site: www.hastaleiloes.com.br.

As dez esculturas que serão leiloadas já podem ser apreciadas pelo público no 1º piso do Shopping da Bahia, na Praça Samuel Barreto, onde ficarão expostas até o dia 14 de junho, data em que serão arrematadas. As peças, em homenagem aos 473 de Salvador, são uma forma de declarar o amor pela primeira capital do país através da arte.

"É muito importante que toda a sociedade se mobilize em apoio à manutenção dessa Obra de amor. Atitudes como a do Shopping da Bahia, promovendo esse leilão, e a de cada cidadão que faz sua doação, renovam as esperanças e nos dão a certeza de que juntos venceremos essa crise", declara Sérgio Lopes, assessor corporativo das Obras Sociais Irmã Dulce.

Cada escultura tem um texto escrito por personalidades que inspiram e transpiram amor pela nossa capital, deixando um legado que ajuda a construir uma cidade ainda melhor para o futuro.

Crise financeira

A instituição que acolhe 2,9 milhões de pessoas por ano vem enfrentando a pior crise financeira de sua história, situação que ameaça a continuidade dos serviços prestados pela entidade em Salvador. "Nós não podemos cruzar os braços diante deste cenário, o legado da Santa dos Pobres e da Bahia não pode parar", alerta o superintendente do Shopping da Bahia, Wilton Oliveira. "O leilão é uma das iniciativas do shopping para se envolver com o apoio à causa e mobilizar a sociedade baiana no geral, não só os nossos clientes. Queremos dar luz à necessidade de apoio à causa da Osid em nossa cidade", completa.

Outros interessados em auxiliar a instituição podem doar qualquer quantia através do pix amigos@irmadulce.org.br ou pelo site www.1milhaodeamigossantadulce.org.br. Mais informações estão disponíveis no site das Obras Sociais Irmã Dulce (www.irmadulce.org.br).