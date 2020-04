Leilão do cinturão mundial de Popó arrecada R$ 90 mil na luta contra a pandemia

O baiano Acelino Popó Freitas arrecadou R$ 90 mil com o leilão de seu cinturão mundial. O anúncio foi feito, neste domingo (12), pelo próprio tetracampeão mundial em um vídeo nas redes sociais. O lance inicial foi de R$ 20 mil.



"É com muito carinho que eu passo esse cinturão para Andre Cavalcante, dono de uma empresa de energia solar, de Recife. Ele está ajudando muita gente, muita família. Muito obrigado mesmo. Que ele possa guardar com muito carinho, como eu guardei. Tem muita gente passando dificuldade e essa foi minha forma de ajudar", disse o ex-campeão dos superpenas e leves, bastante emocionado.

Desde o início da pandemia, Popó tem participado de várias ações na busca de ajuda para as pessoas, principalmente em Salvador, onde mora.

O cinturão da AMB foi conquistado em 2002, quando o lutador baiano derrotou o cubano Joel Casamayor, por pontos, em Las Vegas, em um dos duelos mais importantes e difíceis do pugilista nacional.

Popó foi campeão pela primeira vez em 1999, quando ganhou o título dos superpenas da Organização Mundial de Boxe. Em 2002, unificou os títulos, ao bater Casamayor. Subiu de categoria e foi campeão dos leves em 2004. Repetiu a dose em 2006.