Leilão do Detran tem ofertas a partir de R$ 100 e acontece na próxima semana

Quem está esperando a oportunidade de comprar um carro usado pode ter uma chance na próxima semana. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) vai leiloar cerca de 1.3 mil veículos conservados e sucatas com valores a partir de R$ 100. São três leilões em nove cidades. Todos já estão registrando os lances, mas a data de encerramento, momento mais importante da disputa, alterna entre os dias 16, 17 e 18 de agosto.

Os carros e sucatas dos leilões foram apreendidos por conta de medida administrativa prevista no Código Brasileiro de Trânsito ou por apresentarem outras irregularidades. Eles estão há mais de 60 dias nos pátios de Salvador, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Irecê, Coité, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas.

Na segunda-feira (16) será encerrado o primeiro lote. São 464 veículos conservados e sucatas que estão nos pátios de Salvador e Vitória da Conquista. O Detran define como veículos conservados aqueles que se encontram em condições de segurança para trafegar, mas faz uma ressalva: caso seja necessária alguma recuperação, conserto ou substituição de peças a responsabilidade será do comprador, por isso, é preciso ter atenção no momento da compra e observar todas as informações sobre o veículo.

Já as sucatas são veículos impossibilitados de voltar a circular ou cuja autenticidade de identificação ou legitimidade da propriedade não restar demonstrada, não tendo direito à documentação. Existem dois tipos, aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, e aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor.

No leilão o comprador não assume dívidas pendentes do veículo, se responsabilizando apenas pelo pagamento do IPVA do exercício atual, a taxa de licenciamento e de transferência.

O Detran orienta que os interessados visitem os carros antes de entrar na disputa. Os veículos conservados e as sucatas estão à disposição nos cinco dias úteis que antecedem a data de fechamento do leilão, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Em Salvador e Vitória da Conquista o prazo já se encerrou, mas ainda é possível verificar as unidades nas outras cidades.

O maior lote é o da capital, com 279 veículos e sucatas. Entre as ofertas tem Kia Cerato EX2 2010 com bancos de couro e lance inicial de R$ 4 mil; Honda CG, JTA Suzuki e Yamaha YBR por R$ 300, cada; GM Celta e Renault Logan por R$ 2 mil, cada; e VW Savero por R$ 3 mil. Já em Vitória da Conquista são 185 oportunidades. Para participar do leilão nessas duas cidades é preciso fazer o cadastro até este domingo (15), no endereço www.kcleiloes.com.br

Em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, são 83 opções, mas é preciso correr. A visita ao pátio onde estão os veículos, na Avenida Jorge Amado, Quadra H, Lote 1, Poloplast, acontecerá até a segunda-feira (16). No dia seguinte, acontece o encerramento da disputa. Esse é o mesmo prazo das cidades de Alagoinhas (88 lotes), Barreiras (127 lotes), e Irecê (127 lotes)

O último leilão será na quarta-feira (18), quando os interessados vão disputar 221 veículos conservados e sucatas em Senhor do Bonfim, outros 207 em Teixeira de Freitas, e mais 45 em Coité.