Leilão do Estado arrecada R$ 1,9 milhão com a venda de bens públicos

O Leilão 003/2022, realizado pela Secretaria Da Administração, nesta sexta-feira (18), arrecadou R$ 1,9 milhão com a venda de 75 lotes de bens públicos. O certame alcançou um ágio de 136% sobre o valor de avaliação dos itens arrematados. Um dos destaques foi o caminhão do Corpo de Bombeiros, arrematado por R$ 220 mil, o lote mais caro do Leilão.

O certame apregoou um total de 96 lotes, mas apenas 75 foram arrematados. Entre os itens vendidos estavam carros, aparelhos eletrônicos, equipamentos, móveis, máquinas e outros.

O leilão 003/2022 foi realizado eletronicamente, por intermédio do website do leiloeiro oficial. Neste formato, os licitantes puderam fazer lances antecipados, antes da abertura da sessão pública. As ofertas ficaram registradas no site até o fim pregão, quando o maior lance de cada lote foi declarado vencedor.

O certame foi comandado pelo leiloeiro Antônio Romero Ferreira da Silva, escolhido por sorteio eletrônico. O leilão foi do tipo maior lance ou oferta, ou seja, arrematou o bem aquele participante que ofereceu o valor mais alto. A sessão teve início às 9h. Os lotes ficaram à disposição dos interessados para visitação em Salvador, Feira de Santana e em Paulo Afonso.

O Leilão 003/2022 foi o segundo certame de bens móveis realizado pela Saeb, este ano, para vender itens que não estavam mais sendo utilizados pelos órgãos públicos. Os itens foram leiloados porque estavam em desuso ou porque extrapolaram a idade máxima de uso determinada pelo Estado (veículos). Os recursos arrecadados retornam ao tesouro estadual para serem utilizados em políticas públicas que atendam à coletividade.