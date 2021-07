Leitor que comprar edição do CORREIO na sexta vai levar máscara PFF2

Proteção e informação são duas das grandes aliadas para saber como lidar com a pandemia da covid-19. . Pensando nisso, o CORREIO e a Flexmaster firmaram uma parceria pela qual, por apenas R$ 2,50, os leitores compram a edição impressa do jornal e também levam uma máscara PFF2, a mais recomendada por especialistas da área de saúde e cientistas.

Há a opção de adquirir apenas o jornal, por R$ 1,50. Assinantes podem ligar para o Sac e pedir a sua PFF2 a partir do dia 23. “Ficamos felizes em partilhar desse mesmo engajamento referente a proteção das pessoas durante a pandemia”, comemora Kevin Morais, gestor de desenvolvimento da Flexmaker. “É importante que todos nós estejamos empenhados em divulgar a proteção adequada para toda população”, completa Jéssica Lavínia, gestora comercial da empresa.

Caroline Coutinho, analista de marketing do CORREIO, foi uma das pessoas que esteve à frente da campanha, que une informação e proteção. “Sempre priorizamos informar e cuidar dos nossos leitores, por isso a parceria com a Flex Maker. Ainda que os números de vacinados estejam evoluindo, todos precisam manter todo o cuidado e proteção”, afirma, Caroline.

“Essa campanha possibilita conscientizar nossos leitores sobre a importância do uso da máscara, mesmo com a vacina, além da possibilidade de obter, com um custo muito acessível, um produto de qualidade e eficiente na proteção contra o vírus”, diz Mara Salmeron, gerente de mercado leitor do CORREIO.