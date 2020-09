Lençóis reabre em outubro com exigência de teste e reserva antecipada para turistas

A Prefeitura de Lençóis, na Chapada Diamantina, publicou nesta sexta-feira (25) as normas e a data de reabertura gradual e monitorada para o turismo de acordo com as novas normas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A partir do dia 1º de outubro, quinta-feira da próxima semana, turistas poderão ingressar no município.

Para isso, porém, deverão apresentar laudo de teste para covid-19 e comprovante de reserva em um dos meios de hospedagem vistoriados e autorizados pelo município. Os documentos serão exigidos na Barreira Sanitária ou na chegada à rodoviária a depender do transporte utilizado.

Teste para turistas

O visitante deverá obrigatoriamente entregar o laudo de teste para covid-19 à equipe do poder público municipal em uma das formas indicada pelo Ministério da Saúde: swab nasal (RT-PCR); sorologia; ou teste rápido. O teste com resultado negativo deverá ter sido realizado até 72h antes da chegada a Lençóis. Também será aceito laudo comprovando que a pessoa já foi contaminada pelo covid-19 até 3 (três) meses antes da entrada em Lençóis.

Hospedagem e atrativos

Para orientar turistas e trade turístico, será lançada nos próximos dias uma campanha de comunicação com placas, selos e informativo digital aos visitantes, além do reforço das ações nas redes sociais, assessoria de imprensa e site do Município (www.lencois.ba.gov.br) onde nos próximos dias será divulgada lista com meios de hospedagem autorizados a receber hóspedes.

Para a abertura, a cidade iniciará com até 50% da sua capacidade de atendimento nos estabelecimentos turísticos.

Fica permitida a visitação aos parques municipais e atrativos no âmbito do município de Lençóis, tais como Parque da Muritiba, Cachoeira do Mosquito, Complexo Arqueológico Serra das Paridas, Balneário Mucugezinho), respeitando as medidas de distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos e sem aglomerações, além de outras medidas preventivas orientadas pelos estabelecimentos e seus prestadores de serviços.

Seguindo determinações do órgão gestor (ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ) não está permitida a visitação em atrativos do Parque Nacional da Chapada Diamantina tais como Cachoeira do Sossego, Fumaça por baixo e Gruta do Lapão.

Atividades

O decreto publicado pela Prefeitura de Lençóis inclui também a liberação do terminal e do transporte rodoviário. Os voos comerciais no Aeroporto de Lençóis continuam suspensos.

Poderão ser retomadas também, de forma gradual e monitorada, as atividades turísticas: Meios de Hospedagem e Camping; Casas de Temporada; Setor de Gastronomia; Agências de Turismo e Operadores Turísticos; Atrativos Turísticos; Feiras de Artesanato; Ambulantes de Alimentação e Food Trucks; Serviços de Transporte; Guias de Turismo e Condutores de Visitantes.

"Com a liberação da circulação de ônibus intermunicipais e a liberação para aglomerações com até 100 pessoas pelo governo do Estado, Lençóis precisou readequar o plano de reabertura para o turismo. Estamos cientes da mudança de conjuntura ligada a pandemia mas não queremos perder o trabalho que foi desenvolvido até aqui e todo o empenho dos empresários", comentou o prefeito Marcos Airton durante reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo realizada no último dia 18 de setembro sobre o tema.

Desde março deste ano, quando foi declarada a pandemia do novo coronavírus, apenas moradores estavam autorizados a entrar na cidade.

Uma das mudanças também anunciadas é a testagem por amostragem a cada 15 dias, antes e após da abertura da cidade ao turismo, especialmente à classe de guias e condutores, atendentes, recepcionistas, garçons, equipe de limpeza, ambulantes, artesãos, taxistas, moto-taxistas e demais envolvidos na atividade turística, para fins de monitoramento do impacto da visitação durante a pandemia.

Até a quinta-feira (24 de setembro) , Lençóis registrava entre os casos confirmados: 3 ativos, 138 curados. Um total de 1109 testes foram realizados na população de pouco mais de 11 mil habitantes, sendo que 8 suspeitas são investigadas. Não houve mortes confirmados ligados a covid-19, nem há no momento pacientes internados.