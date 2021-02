Lenços viraram acessórios preferidos do momento

Uma imagem poderosa de moda que serve como referência e inspiração. Assim nasce a terceira edição da collab adidas x IVY PARK. A marca de sportwear produziu um ensaio para o lançamento, juntamente com o coletivo BATEKOO, nome importante no movimento LGBTQIA+ e negro no Brasil. O propósito? Levantar importantes discussões por meio de peças agêneras, sempre levando em conta a pluralidade de corpos e a bandeira de uma moda diversa e inclusiva.



Amarre já

Os lenços viraram os acessórios preferidos do momento. E várias são as formas de uso dessas peças. Atrás de uma inspiração? Faz como as fashionistas e amarra o seu modelito na cabeça. Esse, em especial, arrematado no e-commerce da Zara se destaca pela estamparia geométrica. Te conquistou? Custa R$ 99.

Curingão glam

Brincos poderosos para usar qualquer hora! Vamos deixar de lado aquela velha história de que uma peça de brilho é limitada, apenas, a uma ocasião sofisticada. Esse modelito da Francisca Joias funciona, até mesmo, com shortinho mais top. E ainda é amigo do bolso. Preço: R$ 39,9.

Bafônica

Para as antenadas que adoram um acessório de impacto, olhos abertos para a boina garimpada no e-commerce da Forever 21. Dica de stylist: você pode usar com um look bem básico, afinal, a peça rouba a cena de imediato. Mas, claro, que as maximalistas podem ter seus devaneios fashion. Custa R$ 69,9.

Pop

Não dá para pensar apenas em uma mochila, tem que ser aquela peça bafônica, ideal para você não apenas carregar todas suas coisas, mas capaz de injetar uma boa dose de humor ao visu de todo santo dia. Está você procurando algo assim? Então, se prepara para querer já o lançamento da Marisa inspirado nos Simpsons. Você leva para casa por R$ 139,95.

A cara da temporada

Chinelão mais verão. A combinação é tanta que dá até rima. O vixe amou a flat da Farm ótima para usar com todos os looks confortáveis que a gente adora. Preço: 129.

***

Nota 0

Na fila de vacinação, uma mulher incoveniente abordava as pessoas em seus carros, pedindo os números de telefones para entregar material de divulgação da inauguração de uma loja. De última.

Nota 10

Uma senhora precisava baixar um app para efetuar uma compra e contou com a atenção de uma moça, que não a conhecia, mas dipôs seu tempo para ajudá-la.