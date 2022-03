Lenda do futebol feminino, Formiga entra para calçada da fama

Uma das jogadoras históricas da Seleção Brasileira Feminina, Formiga recebeu uma homenagem especial nesta terça-feira (15). A baiana entrou para a Calçada da Fama do Mineirão, se tornando a primeira mulher a ser eternizada pelo Gigante da Pampulha em 56 anos.

“Fico feliz de ser a primeira mulher, e negra, de ter este reconhecimento em um dos estádios mais importantes do nosso país. Nós lutamos tanto, e buscamos tanto este espaço, este reconhecimento, este valor e este respeito”, disse a volante, de 44 anos.

Miraildes Maciel Mota. Simplesmente, Formiga.



Eternizada no Gigante do Pampulha! ???? pic.twitter.com/se8ch7Ozjb — Estádio Mineirão (@Mineirao) March 15, 2022

A peça ficará no Museu do Futebol do Mineirão. A galeria já conta com outros homenageados de renome, como Pelé, Tostão, Dirceu Lopes, Dário, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Agora, eles ganharam uma companhia feminina.

Baiana de Salvador, Formiga é a jogadora que mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira, entre homens e mulheres: foram 234 jogos com a Amarelinha, ao longo de 26 anos. A volante somou 152 vitórias, 35 empates e 47 derrotas pela equipe, com 37 gols.

Durante esse tempo, a atleta disputou as Copas de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Também esteve nas Olimpíadas de Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020.

Entre as conquistas de Formiga com a seleção, estão três medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos (2003, 2007 e 2015) e seis Copas América (1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018). Ela também faturou a prata olímpica de 2004, em Atenas, e de 2008, em Pequim.

"Sonhos eu tenho muitos, jamais vou deixar de sonhar. Gostaria de ter ganhado a medalha de ouro ou o título mundial. Jogando não alcancei, mas quem sabe de outra forma", afirmou.

Em novembro do ano passado, Formiga se aposentou da seleção. Mas segue em atividade, defendendo as cores do São Paulo.