Léo Ceará comemora triunfo, mas diz que Vitória precisa evoluir

O faro de gol de Léo Ceará foi fundamental para o time principal do Vitória vencer a primeira casa em 2020. Na noite desta quinta-feira (27), o atacante abriu o caminho para o triunfo sobre o CRB, por 2x1, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Apesar do gol e dos três pontos, o jogador reconheceu que o Leão não foi bem no duelo. Na avaliação de Léo Ceará, o Vitória ainda precisa evoluir e pecou ao ser dominado pelo time alagoano em alguns momentos da partida.

"Muito feliz com o gol e a vitória, mas temos que melhorar bastante. Não podemos tomar sufoco em casa, temos que vencer todos os jogos. Mas agora é descansar para o próximo desafio", disse o centroavante.

O triunfo deixou o Leão na vice-liderança do grupo B do Nordestão, com nove pontos conquistados. O líder da chave é o Confiança, que soma 13 pontos após cinco rodadas.

O próximo compromisso da equipe rubro-negra no regional será no dia 8 de março, quando visitará o ABC, no estádio do Frasqueirão, em Natal.

Nesse domingo (1º), o time sub-23 entra em ação pelo Campeonato Baiano. A equipe encara o Bahia no segundo clássico Ba-Vi do ano. A partida será no Barradão, às 16h, e terá presença apenas da torcida do Vitória. Os ingressos já estão à venda.