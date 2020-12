Léo Ceará mira triunfo sobre CSA para afastar o Vitória do Z4

O Vitória terá um retorno importante para o duelo contra o CSA: Léo Ceará. Vice-artilheiro da Série B, com 13 gols, o atacante está recuperado de lesão muscular e deve ser um dos titulares da partida, nesta terça-feira (22), às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 31ª rodada.

A volta do goleador é importante. Afinal, o rival é o segundo melhor mandante da segundona, com 68,9% de aproveitamento, enquanto o Leão tem um dos piores rendimentos entre os visitantes na competição: 26,2%. Para Léo Ceará, é preciso focar no triunfo e se afastar do Z4. Atualmente, o rubro-negro ocupa a 15ª colocação, com quatro pontos a mais que o Figueirense, que abre a zona de rebaixamento.

"A gente sabe da dificuldade da competição. Sabemos o momento que estamos vivendo, temos consciência que estamos brigando na parte de baixo da tabela e temos que fazer, o mais rápido possível, 43 ou 45 pontos, para que possamos nos livrar do rebaixamento. A gente venceu apenas um jogo fora de casa no campeonato. A gente sabe que tem que deixar isso de lado. Sabemos que temos que vencer para deixar a parte de baixo da tabela o mais rápido possível. Que a gente possa fazer um grande jogo contra o CSA e sair com o resultado positivo de lá", disse Léo Ceará.

O artilheiro pediu mudança de postura da equipe. Para ele, não basta adotar um discurso sobre a necessidade de ganhar se isso não for refletido dentro de campo. É preciso que esse bom resultado aconteça.

"Na verdade, o clube vem passando por um momento muito difícil nos últimos anos, em todos os sentidos, principalmente na questão financeira. Mas isso não é desculpa. A gente sabe o que tem que fazer, sabe da dificuldade da competição. Pensando na Série B, o que passou passou. Temos que estar focados na Série B de 2020. Sabemos do momento delicado que estamos passamos na tabela, que precisamos vencer. Mas não adianta vir aqui e dizer que precisamos vencer e chegar lá contra o CSA e fazer um jogo ruim e perder novamente. Precisamos ter consciência. Se estamos dando 100% e o resultado não vem, precisamos dar mais. Como falei, espero que nesse jogo contra o CSA tenhamos uma postura diferente e que consigamos sair com o resultado positivo".

Léo Ceará também comentou sobre a proximidade da zona de rebaixamento, que é de quatro pontos. Para o atacante, o plano para o Leão se afastar do Z4 não deve ser em secar os rivais diretos nesta briga, mas sim em fazer sua própria parte.

"Acho que temos que parar um pouco disso, de nos preocuparmos mais com o adversário, temos que nos preocupar mais com a gente. A gente fala isso desde o começo, da distância para o G4 e Z4. Mas acabava que a gente não vencia nossos jogos. A gente tem que pensar um pouco mais na nossa equipe, no nosso jogo, e procurar vencer os jogos".





O Vitória vem oscilando bastante na Série B. Até agora, só consegiu engatar dois triunfos seguidos uma única vez. Léo Ceará não soube justificar os motivos pelos quais isso vem acontecendo, mas não quis saber de lamentar muito o passado. Para ele, é preciso olhar apenas para o futuro.

"Se eu soubesse, teria mudado isso. Complicado responder essa pergunta. Se a gente soubesse, já tinha mudado isso faz tempo. Como falei, não tem o que lamentar. Temos oito jogos para definir nosso futuro no campeonato. Temos que procurar fazer logo os 43 ou 45 pontos para nos livrarmos do rebaixamento".