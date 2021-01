Léo Ceará não enfrenta o Brasil de Pelotas: 'Não quero correr risco de lesões'

Léo Ceará já se despediu do Vitória. O centroavante não vai vestir a camisa vermelha e preta na última rodada da Série B do Brasileiro, contra o Brasil de Pelotas, na sexta-feira (29), às 21h30, no estádio Bento Freitas. Contratado pelo Yokohama Marinos, do Japão, o jogador vai abrir mão de brigar pela artilharia do campeonato por precaução. "Não vou para o jogo. Tenho o contrato e, como é um jogo que não vale mais nada, não quero correr risco de lesões", confirmou o atacante ao CORREIO.

O triunfo por 1x0 contra o Botafogo-SP, no Barradão, na última terça-feira (26), garantiu a permanência do Vitória na Série B de 2021. Portanto, o time entrará em campo apenas para cumprir tabela. O Leão chegou a 45 pontos, é o 15º colocado e não pode mais ser alcançado pelo Figueirense na rodada derradeira da Série B. A equipe catarinense tem 39 pontos, ocupa a 17ª colocação e teve o rebaixamento confirmado após o triunfo do Leão. Paraná, Botafogo-SP e Oeste são os outros rebaixados à Série C.

Artilheiro do Vitória na temporada, com 20 gols, Léo Ceará é dono de 16 gols na Série B. Vice-artilheiro do torneio, Léo Ceará só não anotou mais que Caio Dantas, que marcou 17 vezes pelo Sampaio Corrêa e também já não defende a equipe maranhense. O centroavante chegou perto de alcançar o topo do ranking e também de conseguir um feito inédito. Um jogador do Leão nunca terminou como artilheiro do Brasileiro, independentemente da divisão que o clube disputou na temporada. A primeira edição da competição aconteceu em 1959.

Léo Ceará não estará presente na última rodada da Série B, mas foi de extrema importância para o Vitória na atual temporada, quando ele disputou 42 jogos, 40 deles como titular. O atacante de 25 anos revelado na Toca do Leão foi a primeira opção dos cinco treinadores que passaram pela Toca do Leão. Sempre que esteve à disposição, Geninho, Bruno Pivetti, Eduardo Barroca, Mazola Júnior e Rodrigo Chagas o escalaram e ele nunca passou mais de três jogos sem encontrar o caminho do gol.

NOVA REFERÊNCIA

Sem Léo Ceará, o Vitória terá nova referência na área na despedida da temporada 2020. Dois jogadores terão oportunidade diante do Brasil de Pelotas na última rodada da Série B. "Será Samuel ou Júnior Viçosa", confirmou o técnico Rodrigo Chagas, que posteriormente admitiu maior probabilidade de utilizar Samuel no decorrer do jogo e escalar Júnior Viçosa entre os titulares.

"A gente precisa tentar resgatar o artilheiro também. É um cara que, no grupo, sempre foi muito positivo. Independentemente de estar no banco, ajudou muito em gestão de grupo e a gente sabe que foi artilheiro nos clubes que passou. Tem um caráter enorme e é um jogador que vai viajar", disse o treinador em entrevista ao CORREIO.

Contratado pelo Vitória no começo de janeiro do ano passado após ser o artilheiro do América-MG em 2019, com 11 gols, Júnior Viçosa não conseguiu se firmar na Toca do Leão. O centroavante de 31 anos fez 20 jogos com a camisa vermelha e preta, oito deles como titular e não conseguiu encontrar o caminho das redes nenhuma vez.

Samuel tem 20 anos, nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro e chegou ao Vitória em 2019. Antes, o centroavante passou pela base do Bangu. Ele estreou como jogador profissional nesta edição da Série B, quando entrou no decorrer da derrota por 2x1 para o Oeste, no dia 18 de dezembro, na 30ª rodada. Depois, também entrou no decorrer dos empates com Operário, Avaí e Chapecoense. Não marcou gols. Samuel não deve começar jogando, mas outros três atletas da base têm presença certa no time titular: o zagueiro Matheus Moraes e os meias Gabriel Santiago e Eduardo.