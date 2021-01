Léo Ceará se despede: 'Quem sabe eu não volte um dia?'

O centroavante Léo Ceará usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para se despedir do Vitória. Como adiantou o CORREIO, o jogador contratado pelo Yokohama Marinos, do Japão, não vai defender o Vitória na última rodada da Série B, contra o Brasil de Pelotas, sexta-feira (29), às 21h30, no estádio Bento Freitas.

"As despedidas nem sempre são fáceis, principalmente quando acontecem em lugares que você ama e que tem um carinho enorme pelas pessoas que ali frequentam. Meu ciclo no Vitória chega ao fim depois de 10 anos, tentei ajudar ao máximo enquanto estive em campo, e busquei dar o meu melhor a cada treino e jogo", afirmou o jogador em postagem feita na conta pessoal do Instagram.

O atacante de 25 anos, revelado na Toca do Leão, não estará presente na última rodada, mas foi de extrema importância para o Vitória na temporada, quando ele disputou 42 jogos, 40 como titular.

"Saio de cabeça erguida, com o sentimento de gratidão estampado no meu rosto. Obrigado a todos que estiveram comigo ao longo desses anos, seja comissões técnicas, funcionários e jogadores, todos fazem parte do meu crescimento pessoal e devo muito cada um de vocês. Se despedir é difícil, mas agora tenho novos desafios e estou muito feliz por isso. Aos torcedores do Leão, meu muito obrigado, estarei de longe, mas vou seguir acompanhando o Vitória de perto. Quem sabe eu não volte um dia?", indagou ao final do texto.