Leo Dias revela que pretende morar em Pernambuco até o ano que vem

Foto: Divulgação

Considerado um dos maiores jornalistas de celebridades do país, Leo Dias, que atualmente faz parte do time de profissionais do portal Metrópoles, trancou o seu apartamento, no Rio de Janeiro, e se mandou para Pernambuco, onde irá passar uma longa temporada.

Neste domingo (19), em conversa com o site Alô Alô Bahia, Leo Dias revelou que escolheu a Praia de Muro Alto, localizada no município de Ipojuca, para residir durante os próximos meses. “Eu me apaixonei pelo lugar. Fico aqui (acho) até ano que vem”, revelou o colunista.

Leo vive um momento ambíguo. Acostumado a dar furos de artistas, também virou, de certa forma, uma celebridade. Só no Instagram possui mais de 6 milhões de seguidores e foi um dos principais assuntos da internet brasileira nas últimas semanas, quando travou uma guerra de fofocas e acusações envolvendo diversos cantores, atores e blogueiros.

“Em média, recebo 2.000 mensagens por dia. A maioria é me xingando”, finalizou o profissional, que cobre, há 25 anos, o universo dos famosos.