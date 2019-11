Leo fala sobre fim de dupla com irmão Victor: 'Muito desgaste'

Sucesso ao lado do seu irmão, Victor, por 27 anos, Léo decidiu dar uma pausa na dupla e deu início à carreira solo. Em entrevista ao programa Altas Horas deste sábado (9), o cantor explicou que a separação não é definitiva, mas foi necessário para evitar desgastes.

"Estou muito feliz, começando agora, não sabia quando ia voltar com a música, mas as composições foram surgindo no estúdio. As pessoas ficam muito em dúvida sobre separação ou pausa do Victor & Leo. A gente deu uma pausa porque eu e ele temos certeza que, no futuro, a gente se encontra. Não é uma separação onde você vai cada um para o lado definitivamente. Sabemos que vamos voltar, mas não agora", disse.

Ainda no bate-papo, o sertanejo, que fez sua primeira apresentação pública solo, explicou que a relação da dupla não estava saudável para ambos.

"Cada um quer se experimentar solo agora. O motivo foi desgaste mesmo, divergência de objetivos profissionais. O Victor e Leo como irmão estavam adormecidos e a gente precisava resgatar isso. Hoje a gente está mais irmãos e fala de sobrinho, de filho e de vida" contou.