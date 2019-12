Léo Fofucho dança na TV, vira Rei Leão do Psi e chama Geninho no zap: ‘Bota Negueba!’

Fotos: Marina Silva/CORREIO

Em 2012, o mestre Tostão fez uma crítica que entrou para os anais (lá neles) da crônica esportiva brasileira intitulada “O País dos Neguebas”, na qual denunciava a produção em série de um tipo de jogador que, basicamente, corria muito e jogava pouco.

São sete anos de lá pra cá, e o Vitória, numa das piores fases de sua história, finalmente tem um Negueba para chamar de seu, embora ainda não saibamos se ele é bola ou ruína.

Eu e quase todos os outros rubro-negros ainda temos reservas sobre o reserva, tornando difícil alguma conclusão, mas Leandro Souza da Conceição, 23 anos, mundialmente conhecido em Vila Canária como Léo Fofucho, já conversou com Geninho e fez a previsão: Negueba é Seleção! (Aliás, Negueba, não. Neguebão!)

Atacante revelação do Globo-RN, contratado pelo Vitória no início do ano, Neguebão virou amigo de Léo depois que nosso amigo, fofamente, divulgou um áudio revelando um suposto acerto com o técnico do Leão: “Já vim aqui, já conversei com Geninho. Já tá tudo certo, vu? Amanhã tem Negueeeba! Neguebão!”

No áudio de 8 segundos, gravado durante uma bebedeira, Léo demonstra a extensão vocal pavarottiana e o cacoete suingado de todo bom cantor de pagode baiano. O troço (ou a troça) viralizou, e como um bom zagueiro leite, devo entregar uma grande dificuldade pra escrever este perfil: Fofucho é uma figuraça tão multifacetada que fica difícil escolher em qual aspecto de sua persona focar.

Veja só: tatuador, mascote de Carnaval (Rei Leão do Psirico), calouro de programas de TV, garoto-propaganda, dançarino, cantor de pagode e outros ritmos, além de ex-garçom, ex-vendedor de roupas, de motos, e ex-ajudante de pizzaiolo, fora os bicos.

Mas, pra dar a bicuda inicial, vamos pelo que nos trouxe aqui: os áudios viralizados no WhatsApp e a amizade com o jogador.

Foto: Marina Silva/CORREIO

Vem de zap

No embalo do sucesso do áudio sobre o reserva de luxo, também vieram outros que, igualmente, foram muito compartilhados pelos torcedores. “Valeu, Vaaaan! Monstro, Van! Tomou vermelho e salvou”, disseminou quando o zagueiro tomou vermelho pra salvar um gol feito do CRB, evitando derrota no último minuto. “Alô, Van! O queixo dele toma minha televisão. O homem tem o queixo duro. Tomou vermelho e salvou”, completou.

Outro áudio famoso dedicou a outro zagueiro: “É ele! Deus Mon! Monstro Mon! Ramon é o nome dele.” Mas, claro, o preferido era o garoto: “Alô, Geninho! Bota Negueeeba e deixa titulaaaaaar”. A campanha, embora não tenha dado muito certo em campo, já que Neguebão quase não foi usado nas partidas, virou uma amizade verdadeira.

“Negueba virou meu amigo. Ele vem aqui em casa e tudo”, conta Léo, que mora em Vila Canária com os pais, Lázaro e Cristiane, e o irmão Lucas, de 8 anos, também rubro-negro e fã de Neguebão.

O atacante Negueba com o fã e novo amigo Léo Fofucho (Foto: Reprodução/Instagram)

O sucesso da zueira, aliás, ressoou nos bastidores da Toca do Leão. Foi justamente lá que Fofucho percebeu o alcance da coisa.

“Percebi que tinha viralizado quando o marketing do Vitória entrou em contato, me convidando para ir ao jogo. E quando cheguei no Barradão e vi os torcedores falando comigo e tirando fotos”, conta Léo, citando também o fato de Geninho estar ciente do burburinho.

Rei Leão do Psi

Falou em burburinho, já veio na cabeça um bloco de Carnaval e, por extensão, o sucesso de Léo Fofucho na festa desse ano. Foi ele quem encarnou um dos personagens principais da folia em 2019, dividindo as atenções com Márcio Victor na avenida.

“Márcio me fez o convite e disse que tinha sonhado que eu teria que ser o Rei Leão. Enfim, foi gratificante aquele momento, surreal”, comentou Léo/Leão, que teve como maquiadora a namorada, Emily.

Léo com Márcio Victor, que o convidou para encarnar o Rei Leão, candidata do Psi a Música do Carnaval no início do ano (Foto: Reprodução/Instagram)

Dança, gordinho

O magnetismo que fisgou Márcio Victor já havia se comprovado nas participações que fez em programas de TV nacionais, como o Legendários (Record TV) e o Programa do Ratinho (SBT), além de participações em emissoras locais, como o Universo Axé, onde apareceu dançando com sua antiga banda, Bonde do Serrote. Assista.

No encontro do Rei Leão com Leão Lobo, há um ano, não houve disputa por território. “O que a Jojo Toddynho tem de peito, você tem de bunda. Impressionante! Você tem aquela coisa baiana que escorre. Adorei”, elogiou o jurado de Ratinho. Arnaldo Saccomani, outro jurado do show de calouros, resumiu de outra forma sua empatia pelo dançarino: “eu gosto desses caras cara de pau”. Assista.

Mas Léo Fofucho é só um gordinho cara de pau ou sabe dançar de fato? Com a palavra, a dançarina Léo Kret do Brasil, responsável por indicar o fofinho aos produtores da Record e SBT. “Léo é uma pessoa maravilhosa, de um carisma grandioso. Isso que me conquistou, fora o talento. Ele é um gordo talentoso pra dança. Dança muito e as pessoas amam. Nos dois programas que indiquei ele arrasou e roubou a cena”, disse, se referindo ao concurso ‘O Gordinho Mais Leve do Brasil’, promovido por Marcos Mion, no Legendários.

“Eu amo ser assim. Hoje parei para me cuidar mais pela saúde, mas amo demais (ser gordo). Mostro ao mundo que não precisa ser magro para meter dança. Se você quer, você pode do jeito que você é”, comenta a figuraça, que espera dias melhores para o seu Leão mais amado.

“Sou apaixonado pelo Vitória. Acho que 2020 será um ano de mudanças e que nosso clube chegará ao nosso lugar, na elite do futebol brasileiro”, crava o Rei Leão, apostando as fichas, claro, em Neguebão, que não tem nada a ver com aqueles de Tostão.