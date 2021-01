Leo Prates está isolado após contato com infectado por coronavírus

O secretário municipal de Saúde Leo Prates entrou em isolamento após ter tido contato com uma pessoa que teve diagnóstico positivo de covid-19. Em uma mensagem publicada no Twitter na manhã desta sexta-feira (1), Leo Prates informou que está em casa sem sintomas.

"Informo que tive contato com um caso confirmado de covid -19, por precaução, estou me colocando em isolamento e, infelizmente, não poderei comparecer a despedida do meu irmão Acm Neto e posse do meu amigo e prefeito Bruno Reis. Estou em casa e não tenho qualquer sintoma", escreveu.

Por conta da pandemia, e com o crescimento da segunda onda de casos de covid, Leo Prates continuará à frente da secretaria de Saúde no novo governo.

Em um artigo publicado no ano passado no CORREIO, Leo Prates falou de como era enfrentar o trabalho à frente do combate ao vírus e, ao mesmo tempo, ter vários familiares infectados.