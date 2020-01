O secretário municipal de saúde de Salvador, Leo Prates, pediu desfiliação do partido DEM (Democratas). Em anúncio feito através do Twitter Prates afirmou que continuará no grupo do prefeito ACM Neto, que é presidente nacional da legenda. Prates irá para o PDT. Prates confirmou a saída ao CORREIO em evento de assinatura de ordem de serviço para construção da Unidade de Saúde da Família (USF) Lealdina Barros, na comunidade do Vale das Muriçocas, Federação

Bom dia ! Informo q de comum acordo , e autorizado pelo TRE, apresentei minha desfiliação ao DEM no dia de ontem. Acredito ter sido o melhor caminho para ambas as partes . Me mantenho no Grupo de ACM Neto , mas em breve anunciarei minha nova casa. pic.twitter.com/6KAKDFn582 — Leo Prates (@LeonardoPrates4) January 29, 2020

