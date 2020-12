Léo Santana abre Réveillon no RN em show com aglomeração; veja vídeo

O cantor Léo Santana foi uma das atrações da festa Pé na Areia, que aconteceu nesse domingo (27), em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, um dos destinos mais badalados do Nordeste no verão.

O evento, que registrou aglomeração em meio à pandemia de covid-19, deu início à programação do Réveillon do Gostoso, que vai celebrar a chegada de 2021 em festas distribuídas por 7 dias, começando nesse domingo (27) e indo até o dia 2 de janeiro.

A programação, que reúne nomes como Dennis DJ, Thiaguinho, Pedro Sampaio e Vintage Culture, inclui, segundo informa a produção, uma série de protocolos de segurança contra a covid-19.

Apesar das alegadas medidas, foi possível ver as pessoas muito próximas umas das outras, aglomeradas, e muitas delas sem máscara. Veja abaixo.